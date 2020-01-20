«Когда откачали воду, нашли пять тел». С родственниками погибших в пермском отеле работают специалисты

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:45:55+03:00

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На месте ЧП, где в ночь на понедельник, 20 января, погибли пять посетителей отеля «Карамель», работают все оперативные службы города. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»

- Сообщение от ЧП поступило ночью: идет пар из подвального помещения, - прокомментировал ЧП министр территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров. - На место сразу же выехала скорая помощь, выехали городские спасатели. Три человека с ожогами были госпитализированы. Выяснилось, что в подвальном помещении располагается частная гостиница, из которой идет пар. Подъехали МЧС, все коммунальные службы, началась откачка воды. Было проведено оперативное совещание с руководителями с иловых ведомств: МЧС, полиция, Следственный комитет. К сожалению, при откачке воды было обнаружено пять погибших. Сейчас на месте работает Следственный комитет, в рамках этой работы будут определены причины трагедии. Сейчас наша задача - оказать всю необходимую помощь родственникам погибших.

Для родственников пострадавших и погибших в ЧП на ул. Советской Армии организована работа телефонной линии в единой дежурной диспетчерской службе Перми. 246-04-00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU