2020-01-23T12:13:20+03:00
Общество

«Действовал в соответствии с полномочиями». В МЧС прокомментировали задержание сотрудника после ЧП в пермском хостеле

Он выявил нарушения еще в феврале прошлого года
Лилия Абибулаева
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Владельца помещения предупредили и назначили сроки устраненияВладельца помещения предупредили и назначили сроки устраненияФото: Василий Вахрин
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В Перми после страшной трагедии в мини-отеле «Карамель» задержали сотрудника ГУ МЧС по Пермскому краю. В ведомстве сообщили, что инспектор действовал в рамках полномочий.

Напомним, ЧП произошло в ночь на понедельник, 20 января. В хостеле «Карамель» в Индустриальном районе города 5 человек сварились заживо. Ночью в здание прорвало трубу, и горячая вода залила помещение. 6 человек получили ожоги.

В ведомстве подтвердили, сотрудник выявил нарушения требований пожарной безопасности в хостеле «Карамель» в феврале прошлого года. Владельца помещения предупредили и назначили сроки устранения.

- Инспектор по пожарному надзору действовал в соответствии с предоставленными полномочиями в области пожарной безопасности и принял исчерпывающий перечень мер, предоставленный ему законодательством Российской Федерации, - отметили в ГУ МЧС по Пермскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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