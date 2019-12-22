Прошел ровно год со дня трагедии в Соликамске, где погибли 9 шахтеров

СЕГОДНЯ 12:33 2019-12-22T12:33:25+03:00

К проходной несли цветы и рисунки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Это был их седьмой и последний заход в шахту

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Днем 22 декабря 2018 года произошел пожар на шахте «Уралкалия» в Соликамске Пермского края. ЧП случилось около 12 часов дня. В четвертом стволе СКРУ-3 произошло задымление.

В утреннюю смену, которая началась в 7 часов, в шахту спустились 17 горняков – проходчиков. Одна бригада в составе 9 человек работала на самом нижнем горизонте шахты на глубине 365 метров.

Когда начался пожар, рабочие, которые находились выше, смогли быстро подняться в лебедке наверх, никто из них не пострадал. Путь к спасению второй бригады был отрезан огнем.

Спасательные работы продолжались весь день и всю ночь. Но добраться до заблокированных горняков так и не удалось. После того, как огонь потушили, спасатели обнаружили тела всех девяти погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц».

Спустя год жители Прикамья в соцсетях выражают свои соболезнования. «Знала лично, замечательный человек, общительный весельчак был», «Все молодые, как жалко», - пишут люди в комментариях.

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ИСТОЧНИК KP.RU