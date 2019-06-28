2019-06-28T11:10:57+03:00
Происшествия

Пермский суд продлил арест подозреваемым в гибели рабочих на шахте в Соликамске

Заседание проходило 27 июня
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Пермский краевой суд оставил без изменения меру пресечения в отношении четырех подозреваемых в гибели рабочих на шахте в Соликамске.

Напомним, 22 декабря в 11.45 в Соликамске начался пожар на шахте третьего калийного рудоуправления «Уралкалия». С декабря 2017 года на этой шахте шло строительство нового ствола. В момент пожара в шахте находились 17 сотрудников подрядной организации из Башкирии - «Управление строительства № 30».

В четверг, 27 июня, пермский краевой суд принял решение продлить арест четверым подозреваемым.

Андрей Купряшкин, Игорь Чукаев, Максим Канищев, Андрей Артюхин, подозреваемые в гибели горняков, останутся под стражей еще на два месяца.

- Всем четверым продлили арест до 22 августа, - сообщили в пресс-службе краевого суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что детям погибших в Прикамье шахтеров

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ИСТОЧНИК KP.RU

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