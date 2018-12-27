2018-12-27T11:02:04+03:00
Общество

Детям погибших в Прикамье шахтеров начали выплачивать пенсии

Их размер будет зависеть от стажа и заработка горняков
Андрей МАТЛИН
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Фото: ПФПКФото: ПФПК
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Детям шахтеров, погибших во время пожара в шахте «Уралкалия» в Соликамске, начали начислять пенсии. Об этом сообщил управляющий отделением пенсионного фонда по Пермскому краю Станислав Аврончук.

22 декабря в шахте третьего соликамского калийного рудоуправления погибли 9 шахтеров, из них пятеро – из Пермского края. Сиротами у прикамских горняков остались 8 детей.

- Пятерым из них пенсии в связи с потерей кормильца уже назначены и выплачены, ждем еще два заявления на начисление пенсии, - рассказал Станислав Аврончук. - Еще один ребенок уже получает пенсию по инвалидности, и его родители не будут переоформлять ее на другую пенсию, поскольку она меньше.

По словам Станислава Аврончука, размер пенсионных выплат будет зависеть от того, какой был стаж у погибшего горняка и какую зарплату он получал. Минимальная величина такой пенсии - 8 тысяч 503 рубля.

- Семьи погибших смогут также через шесть месяцев получить пенсионных накоплений, отчисления по которым происходили на счета погибших шахтеров, - сообщил Станислав Аврончук. - Всего у девятерых погибших горняков остались 13 детей. Восемь из них проживают в Прикамье. Пенсии остальным детям назначат региональные пенсионные фонды.

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