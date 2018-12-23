В шахте в Соликамске обнаружили тела восьми горняков, до девятого спасатели пока не могут добраться

Утром 23 декабря стало известно, что в шахте Соликамска найдены тела восьми рабочих. Тело девятого, предположительно, находится в одном из карманов шахты, там же, где были обнаружены шестеро погибших. Но добраться до него спасатели пока не могут.

Трагедия в Соликамске. Прямая трансляция.Девять человек погибли на пожаре в калийной шахте Соликамска.

Напомним, 22 декабря в 11.45 в Соликамске начался пожар на шахте третьего калийного рудоуправления «Уралкалия». С декабря 2017 года на этой шахте шло строительство нового ствола. В момент пожара в шахте находились 17 сотрудников подрядной организации из Башкирии - «Управление строительства № 30».

Восьми из них, которые работали на более высоком уровне, удалось подняться на поверхность. Пострадавших среди них нет. А девять человек оказались заблокированы под землей, на глубине около 350 метров. Связаться с ними было невозможно. За 10 часов горные спасатели шесть раз спускались в шахту, чтобы пробиться к месту возгорания. Но не смогли - там было очень жарко и сильное задымление.

Спасатели готовятся к очередному спуску в шахту. Фото: Инстаграм Максима Решетникова.

- Горноспасательные отделения спустились до максимально низкой отметки, - рассказал командир Березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда Алексей Пестов. - Из-за нарушений конструкций ствола спуск лестницы упирается в деформированные кабели, а бадья - в бетоноприемники. Есть угроза опрокидывания.

На помощь прикамским спасателям приехали горноспасательные отряды МЧС из Нижнего Тагила, Североуральска, Екатеринбурга.

- Было сделано все возможное для вызволения девяти строителей из шахты, - сообщил ночью в Инстаграм губернатор Прикамья Максим Решетников. - Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет. Искренне соболезную семьям и близким. Окажем всю возможную помощь родным и близким, какая потребуется. Отдал соответствующие распоряжения министерствам. Борьба с пожаром в шахте продолжается.

Чтобы понизить температуру в шахте, было решено пролить этот участок, чтобы спасатели смогли спуститься вниз. И с седьмой попытки они добрались до места, где находились погибшие горняки.

Спасатели пролили участок шахты, чтобы понизить температуру. Фото: Инстаграм Максима Решетникова.

- Первое тело нашли на первом уровне, еще одно тело на втором уровне полога и на третьем уровне тела шестерых человек, - сообщили в оперативном штабе. - Также спасательная группа обнаружила место возможного нахождения девятого погибшего.

У всех погибших остались дома жены и дети

Все девять горняков, погибших в шахте, приехали сюда на вахту. К Новому году они собирались вернуться домой, к семьям. У всех остались дома жены и дети. Это Сергей Беклинев и Александр Богатырев из Соликамска, Алексей Панов и Илья Прошкин из поселка Усово, Сергей Игнатенко и Александр Чубенко из города Гуково, Сергей Томшин и Антон Абрамов из Уфы и Виктор Кнауб из Горнозаводского района.

Самому молодому из них, Илье Прошкину, 26 лет, у него дома остались двое детей.

Александру Богатыреву 25 декабря должно было исполниться 43 года. Отмечать день рождения он не собирался, так как готовился к юбилею любимой жены Риммы, который будет в январе. Александр уже выбрал подарок и заказал ресторан…

Александр Богатырев не дожил три дня до 43-летия.Фото: из семейного архива

34-летний Виктор Кнауб вместе с женой воспитывал двоих детей - дочь-семиклассницу и 6-летнего сына. Семья живет в Перми, куда Виктор перевез их из поселка Сараны Горнозаводского района.

- Устроился он на шахту Соликамска осенью вместе с другом, - говорит его брат Сергей. - Это была его вторая выездная вахта. 28 декабря он должен был закончить ее и ехать к семье, чтобы отмечать Новый год…

«Это наше общее горе»

К проходным шахты приносят цветы. Горняки из Березников приехали в Соликамск, чтобы почтить память погибших товарищей. Один из шахтеров кроме цветов положил к зданию детский рисунок.

- Моя 10-летняя дочка Даша попросила принести его сюда, - рассказал он. – Она нарисовала шахтера в каске в память о погибших горняках.

К проходным несут цветы и рисунки.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Андрей Максимов, начальник предприятия «Управление строительства № 30», в котором работали горняки, попросил прощения за гибель рабочих в шахте Соликамска.

- Хотим выразим соболезнования семьям работников, погибших в этой аварии, - рассказал Максимов. - А также попросить прощения. Горе, свалившееся на них, это наше общее горе. Наше предприятие находится в Башкортостане - за тысячу километров отсюда. Мы выехали немедленно к месту аварии и ночью были здесь. Горноспасатели «Уралкалия» сделали все возможное, но спасти людей не удалось.

Начальник строительной компании также пообещал, что будет оказана материальная помощь семьям погибших в размере двух миллионов рублей. Кроме того, каждому иждивенцу будет выплачена единовременная помощь в размере среднемесячной зарплаты за последний год

Как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, федеральные власти также окажут всеобъемлющую помощь горнякам и их семьям.

В связи с произошедшей трагедией в Соликамске на 23 и 24 декабря отменены все культурно-развлекательные мероприятия.

В чем причина пожара

Как только появились первые сообщения о пожаре на шахте, его причиной назвали взрыв метана. Но в краевом управлении МЧС эту версию сразу опровергли. По словам представителей ПАО «Уралкалий», пожар произошел из-за проведения строительных работ в строящемся стволе шахты - загорелись монтажная пена, строительный мусор.

Губернатор Пермского края Максим Решетников назвал возможной причиной пожара возгорание герметика.

- Строители вели работы по подготовке к бетонированию ствола, откуда порода должна поступать наверх, - сообщил Максим Решетников. - Ствол шахты и две пазухи были обработаны полиуретаном - герметиком, который находится между бетоном и породой шахты. Возгорание произошло в пазухах. Это стало проблемой, потому что вода, подаваемая сверху, практически не попала внутрь.

Вторые сутки спасатели пытаются найти погибших.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Данный ствол шахты строится давно, долго был на консервации и только в конце прошлого года «Уралкалий» возобновил стройку, - сообщил заместитель руководителя Западно-уральского управления Ростехнадзора Станислав Мацов. - Объект относится к особо сложным. Ростехнадзор должна был прийти с проверкой еще в октябре, но поскольку подрядчик отставал от плана, по ходатайству «Уралкалия» проверку перенесли на январь.

Один из сотрудников «Управления строительства № 30» рассказал, что на 22 декабря в шахте были запланированы работы по заливке бетона.

- А до этого утренняя смена устанавливала деревянные брусья, чтобы бетон ровно лег, - сказал он. - Никаких работ с огнем на сегодня не было запланировано. На всю длину шахты проходят деревянные леса. Возможно, произошло короткое замыкание, и леса загорелись.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшего смерть трех и более человек, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - На месте устанавливаются и допрашиваются свидетели, лица, ответственные за соблюдение правил безопасности. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем регионального следственного управления Следственного комитета России.

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