Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском университете, продлили арест до 20 февраля

Судебное заседание состоялось 7 декабря. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Суд Дзержинского района продлил арест студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в Пермском университете.

Судебное заседание состоялось 7 декабря. На нем кроме следователя и прокурора, присутствовал адвокат Бекмансурова. Самого обвиняемого в зале не было – как сообщила судья, он находится на стационарной психологической экспертизе в Санкт-Петербурге.

Следователь первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю Сергей Душкин зачитал материалы дела. Он отметил, что Бекмансуров обвиняется в убийстве шести человек и покушении на жизнь еще около сорока, а также в попытке убийства сотрудника полиции Константина Калинина. По делу было допрошено больше тысячи человек, проведено 129 экспертиз.

Тимур Бекмансуров направляется в главный корпус университета. Фото: соцсети.

- Завершить следствие по делу до 12 декабря нет возможности по ряду причин, поэтому мы считаем необходимым продлить арест Бекмансурову на два месяца семь суток - по 20 февраля 2022 года, - обратился следователь к суду.

Ходатайство следствия поддержал и гособвинитель.

- Тимур Бекмансуров обвиняется в нескольких тяжких преступлениях, закончить расследование уголовного дела в срок не представляется возможным, в том числе и из-за психиатрической экспертизы, которую сейчас проходит обвиняемый, - заявила прокурор Инна Гурылева.

Адвокат Бекмансурова оставила решение на усмотрении суда, отметив, что на прошлом судебном заседании ее подзащитный не возражал против своего ареста.

В результате судья Ирина Кобелева удовлетворила ходатайство следствия и оставила Бекмансурова под стражей до 20 февраля.

- Сбор доказательной базы мы планируем закончить в конце декабря, а в начале 2022 года - направить дело для утверждения обвинительного заключения прокурору, - рассказал «Комсомолке» после завершения заседания Сергей Душкин.

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