Студента-убийцу готовятся перевести в обычную палату. Фото: соцсети

Состояние Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском университете, улучшается. За три недели, что он лежит в больнице, ему провели несколько операций и ампутировали голень. Врачи не давали никаких прогнозов, но убийца выжил.

- Нападавший находится в состоянии средней степени тяжести. В Москве двое пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, четверо пациентов в состоянии средней степени тяжести, - сообщили в Минздраве.

Через несколько дней после госпитализации Бекмансуров пришел в сознание, но стал говорить, что ничего не помнит о событиях в университете.

- Нам мало интересны его заявления о потери памяти, - пояснил источник в правоохранительных органах. - Факт наличия или отсутствия амнезии легко проверить.

Вскоре Бикмансурова переведут в обычную палату, куда пустят следователей для первоначального допроса. Позже его планируют перевезти в Москву, где в условиях стационара ему проведут психиатрическую экспертизу. Как стало известно "КП", следователи готовятся возбудить еще ряд уголовных дел после стрельбы в университете. В том числе по статье "Халатность".

Шокирующая трагедия, напомним, произошла в пермском университете 20 сентября. Студент-юрист, проучившийся всего три недели, пришел в родной вуз с дробовиком и расстрелял всех, кто попался ему на пути. Жертвами вооруженного налетчика стали шесть человек, ранения получили 43 пострадавших. У 19 человек - огнестрельные ранения, у остальных – вывихи и переломы после того, как пытающимся спастись людям пришлось прыгать из окон.

Самая подробная информация по теме «Вооруженное нападение на пермский университет» здесь.

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