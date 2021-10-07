«В шоковом состоянии сумела дойти до машины скорой». Пострадавшую при стрельбе в Пермском университете студентку выписали из московской больницы

Анаида с мамой. Фото: личная страница мамы Анаиды в Facebook

- Домой! - написала в соцсетях вечером 6 октября мама студентки Анаиды Михайловой, которая была ранена во время стрельбы в Пермском университете.

«Океан здоровья», «Пусть восстанавливается», «Ура, мы ждем вас», «Легкого полета», - комментируют пост друзья.

Один тяжелый, остальные идут на поправку

Напомним, 20 сентября на Пермский университет напал вооруженный первокурсник Тимур Бекмансуров. Он всего три недели проучился на юридическом факультете и пришел в вуз, чтобы «принести этому миру как можно больше боли». Преступник открыл стрельбу из дробовика и убил шесть человек, пока его не обезвредил полицейский Константин Калинин. Более 40 человек получили ранения и травмы (спасаясь от убийцы, многие выпрыгивали из окон аудиторий).

21-летняяАнаида - студентка четвертого курса историко-политологического факультета. В шоковом состоянии она сумела дойти до машины скорой помощи, в тот же день пострадавшей сделали операцию, а потом борт МЧС перевез ее в Москву, как одну из самых «тяжелых».

Первые дни девушка находилась в реанимации, потом ее перевели в обычную палату и назначили курс реабилитации. На этой неделе вместе с мамой пострадавшая студентка прилетела в Пермь.

Состояние еще одного пострадавшего, лежащего в московской клинике - Сергея Юматова, остается стабильным. После огнестрельного ранения у него была раздроблена кисть, травматологи «собирали» ее шесть часов. Сейчас Сергей тоже идет на поправку.

- В стационарах Москвы остаются еще шесть человек, - сообщили «КП» в краевом Минздраве. -Один - в тяжелом состоянии, четверо-средней тяжести, еще один пациент- в удовлетворительном. Из больниц Перми выписаны все пациенты, пострадавшие от рук вооруженного налетчика. Он сам - единственный, кто остается на лечении у пермских медиков. Состояние оценивается как тяжелое, он находится в сознании.

Как известно «КП», за эти недели Бекмансурову провели несколько операций и ампутировали голень. Его уже отключили от аппарата ИВЛ, он пришел в сознание и дышит самостоятельно. Преступник лежит в отдельной палате под круглосуточной охраной и утверждает, что ничего не помнит о событиях страшного дня.

Как только разрешат врачи, Бекмансурова допросят, а позже перевезут в Москву, где проведут психиатрическую экспертизу. Если его признают вменяемым, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Охранять вуз будут росгвардейцы

Студенты университета пока учатся дистанционно. В вузе до сих пор идут следственные действия, кроме этого, необходимо восстановить все разрушенное и решить вопрос с дальнейшей охраной.

«Удаленку» в ПГНИУ продляли дважды, последний раз объявили, что она действует до 16 октября.

Кстати, у той группы, где во время вооруженного нападения профессор Сыромятников не прервал лекцию, занятия теперь ведет другой преподаватель.

- Но Олег Сыромятников по-прежнему остается работать в вузе с той же самой нагрузкой, у нас действует гибкая система замен, поэтому вместо одной группы ему дали другую, - пояснили «КП» в пресс-службе ПГНИУ.

С 11 октября охранять университет будут вооруженные бойцы Росгвардии, они начнут нести дежурство на всех входных группах на территорию вуза.

Сейчас попасть на территорию кампуса можно только по спискам, которые ежедневно согласуются со Следственным комитетом РФ. Когда следователи закончат свою работу, доступ вновь станет свободным.

Все сотрудники вуза получили новые инструкции по действиям в экстренных ситуациях. Во второй половине октября здесь пройдут пять тренировок по разным видам угроз. Они будут включать отработку четкого плана действий в случае вооруженного нападения, пожара, захвата заложников, взрыва в здании и обнаружения взрывного устройства.

Самая подробная информация по теме «Вооруженное нападение на пермский университет» здесь.

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