Водитель, спасший жизнь раненому в Пермском университете студенту: «Надеюсь, вскоре мы с ним встретимся»

Сергей Поляков. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Прошло 12 дней со дня трагедии в Пермском университете, и время от времени очевидцы и участники тех страшных событий делятся историями о том, что им довелось пережить. Герой нашей публикации Сергей Поляков в тот день повез в университет свою супругу, которая работает там преподавателем. Впоследствии его машина оказалась единственным гражданским автомобилем, который увез тяжелораненого человека с территории университета.

На часах было 11:28. Показав на КПП пропуск, Сергей заехал на территорию вуза и услышал выстрелы, но принял их за хлопки.

- В машине играла музыка, да и звук был приглушенным, поэтому мы поехали дальше - вспоминает Сергей. - Я довез жену до десятого корпуса, развернулся и поехал обратно. Проезжая мимо Естественнонаучного института, увидел сидящего на дороге парня (студент Сергей Юматов - Ред.), рядом с ним сидела женщина (внештатный преподаватель университета Людмила Вяткина - Ред.). Я подъехал, спросил: «Что случилось?» «Стреляют! Ему прострелили руку, надо везти в больницу!» - крича, ответила женщина. Парень при этом сидел молча, полубоком, поэтому ранений сразу было не разглядеть. Я проехал несколько метров вперед, так как остановился к ним вплотную, вышел из машины и увидел, что парень истекает кровью. Предложил отвезти его в медпункт на территории вуза. Но когда подошел ближе, увидел, что ранения были очень серьезными, а лицо уже белело, поэтому решили везти в больницу.

Посадить студента в машину Сергей и Людмила не смогли - парню было тяжело двигаться. В это время вновь начали раздаваться выстрелы, тогда Сергей понял, что это не просто хлопки. Но паники у студентов тогда еще не было. Одни учащиеся спокойно выходили из главного корпуса, другие наоборот - заходили в университет. Они еще не знали, что там творится.

- Мы окликнули проходившего мимо студента, он помог нам усадить раненого на переднее сидение, сзади села преподаватель, и мы поехали, - вспоминает Сергей. - Уже по пути я увидел, как ребята начали выпрыгивать из окон. Как я понимаю, в этот момент Бекмансуров уже вошел внутрь корпуса. По дороге Людмила все время разговаривала с парнем, чтобы он оставался в сознании, а сам он просил уже слабым голосом не говорить о произошедшем родителям. Раненый назвал имя, сказал, что учится на экономе и продиктовал свой номер телефона. Парню становилось все хуже, я давил на газ, как мог. На встречу попалась машина полиции, я "моргнул" фарами, в надежде, что они сопроводят меня до больницы, но им было совсем не до меня, они уже знали, что происходит в вузе и мчались на место трагедии.

Студенты в аудитории на втором этаже, спасаясь от вооруженного первокурсника, прыгали из окон. Фото: скрин с видео, соцсети.

Сначала раненого студента хотели увезти в краевую больницу, но прикинули расстояние и поняли, что это далеко, поэтому поехали в ГКБ №2.

- Я заехал на территорию и побежал в приемное отделение, - вспоминает Сергей. - В приемной никого не было. Вдалеке, в коридоре, я увидел людей в коронавирусных комбинезонах и понял, что здесь ковидное отделение и помощь мы вряд ли получим. Вышел на улицу, подошел к охраннику и сказал: «Куда нам можно обратиться? У меня в машине раненый». «Вы можете вызвать неотложку прямо сюда или проехать несколько сотен метров, там другая больница, вас примут», - сказала охранник. Буквально через минуту мы уже были в травматологии Елизаветинской больницы. Завели парня в приемное отделение, его тут же забрали медики и увезли в хирургию.

Помощь раненому студенту оказывал заведующий отделением травмпункта Елизаветинской больницы, травматолог Андрей Слобожанинов.

- Сперва поставили физраствор в обе руки, - рассказывает Слобожанинов. - Обезболили и начали останавливать кровотечение. При этом я постоянно разговаривал с ним, чтобы парень не терял сознание. Параллельно звонили коллегам в краевую больницу, чтобы те прислали бригаду реанимации. У студента очень сильно упало давление, пульс был учащен. В спине - несколько ранений от картечи, ранение плеча, но сильнее всего пострадала рука. Вероятнее всего, стреляли в спину. Ему невероятно повезло, что его быстро привезли к нам. Мы сделали все, что от нас требуется и передали подъехавшей бригаде врачей.

Тем временем Сергей Поляков вышел из больницы и собрался ехать обратно в университет, ведь там у него была жена.

- Также мы предупредил персонал о том, что в университете стрельба, - вспоминает Сергей, - И добавил, что, возможно, скоро к ним привезут еще раненых. Людмила осталась со студентом в больнице, а я сел в машину и поехал в вуз. По пути позвонил супруге, она успокоила, сказав, что стреляли в другом корпусе, а сама вместе с группой студентов закрылась в аудитории и, что на территорию уже приехала полиция.

Эта история вызвала некоторые вопросы у журналистов. В частности они интересовались, почему в ГКБ №2 раненому человеку не оказали помощь, а водителя выгнали с территории медучреждения. В министерстве здравоохранения Пермского края ответили, что медперсонал и руководство больницы не знали, что в машине, на которой приехал Сергей, находился раненый человек.

«Сотрудник охранной фирмы ЧОП КАМА-Групп пояснила, что также не знала о том, что в автомобиле - человек с ранениями. По ее словам, она попросила водителя покинуть территорию, так как стационар перепрофилирован в ковидный и сообщила ему, что рядом, в нескольких минутах езды, находится Елизаветинская больница.

Руководители больницы просмотрели камеры наблюдения: на кадрах видно, что водитель автомобиля заглянул вошел в ковидный стационар, но с персоналом не общался. Администрация больницы провела совещание с руководством охранной фирмы, запрошены объяснительные, ведется претензионная работа.

В больнице заявили: несмотря на то, что в клинике сейчас лечат пациентов с ковидом, врачи бы нашли возможность оказать первую помощь раненому студенту, чтобы стабилизировать его состояние, и затем вызвали бы скорую медицинскую помощь для госпитализации его в другой стационар», - сообщили в пресс-службе министерства.

Однако Сергей считает неправильным высказывать претензии к охране и медучреждению, потому что СМИ изложили информацию не совсем точно. Он не хотел комментировать произошедшее, но после ряда публикаций интернет-изданий решил рассказать все так, как это видел он. При этом Сергей добавил, что все его слова и действия подтверждаются записями с видеорегистратора его машины.

- Журналисты описали ситуацию со слов преподавателя, которая в это время находилась в моей машине, - объясняет Сергей. - И не могла знать, о чем я говорил с охранником и о том, что я увидел в больнице. Да, действительно, охранник сказала, что мне лучше вызвать неотложку или проехать в соседнюю больницу, но с территории меня никто не выгонял. Я понимал, что счет идет на минуты и пока мы будем ждать неотложку или искать медиков, парень может умереть. Именно я принял решение вести его в соседнюю больницу. А сейчас всех собак хотят спустить на бедную женщину-охранника и медицинский персонал. Уверен, что если бы я встретил в приемном отделении врача, он бы, естественно, помог.

Через день после произошедшего Сергей написал спасенному им студенту смс-сообщение, в котором спросил о его здоровье.

- Но я тогда не знал, что его отправили в Москву, - говорит Сергей. - О его состоянии я узнавал из новостей в Интернете и был рад, когда появилась информация о том, что его здоровью ничего не угрожает. У меня у самого дочь, она учится в этом же университете, и я прекрасно понимаю, что чувствуют его родители. Надеюсь, что когда он полностью поправится и вернется в Пермь, мы с ним встретимся.

Сергей Юматов. Фото: личная страница в социальной сети.

Сестра пострадавшего студента рассказала "КП", что сейчас ее брат находится в стабильном состоянии.

- У него была полностью раздроблена кисть, травматологи собирали ее шесть часов, поставили три спицы - говорит сестра студента Полина. - Сейчас вся кисть в гипсе, двигать получается только 2 пальцами, но мы очень надеемся, что он восстановится.

На сегодняшний день на лечении в стационарах Перми находятся два пациента, один из них – сам налетчик Бекмансуров, его состояние оценивается, как тяжелое. Пули попали налетчику в ноги и живот. Врачи ампутировали ему голень.

Тимур Бекмансуров. Фото: соцсети.

Больницу, где он лежит, охраняют бойцы Росгвардии, он находится в сознании. «КП» удалось выяснить, что с 20 сентября Бекмансуров перенес еще несколько оперативных вмешательств. Врачи достали ему три застрявшие в теле пули, и в настоящий момент он находится в реанимации. Однако скоро главного подозреваемого в вооруженном налете на пермский вуз смогут допросить следователи, ведущие уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

А в клиниках Москвы тем временем продолжают лечение семь человек, получивших травмы и ранения в момент вооруженного нападения на вуз. Их доставил в столицу борт МЧС. Двое пострадавших до сих пор находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести.

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