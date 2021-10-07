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Общество7 октября 2021 8:15

В Пермском университете продлили дистанционное обучение до 16 октября

Приказ уже подписан ректором
Анна Маркова
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Пермский университет продлил до 16 октября дистанционное обучение.

Пермский университет продлил до 16 октября дистанционное обучение.

Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Пермский университет продлил до 16 октября дистанционное обучение для студентов очной и очно-заочной форм обучения бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также студентов колледжа профессионального образования.

Об этом сообщается на сайте университета, приказ уже подписал ректор. Обучение продолжится в дистанционном формате. Причиной продления дистанта называют напряженную обстановку с заболеваемостью COVID-19 в Пермском крае.

Напомним, Пермский университет, где 20 сентября произошло вооруженное нападение, будут охранять сотрудники Росгвардии. Об этом в своем Instagram сообщил ректор вуза Дмитрий Красильников. Обеспечивать безопасность в кампусе они начнут с 11 октября.