«Я слышала, как в то утро от дома отъехал мотоцикл»: появились новые подробности в деле о сожженной 16-летней девочке из Октябрьского

За жизнь школьницы врачи боролись 10 дней. Фото: Николай Оберемченко/ Страница пострадавшей в соцсетях

В истории о жестоком убийстве 16-летней Анны (имя изменено - Ред.) из Октябрьского появились новые подробности. О них корреспонденту «Комсомолки» рассказала жительница поселка, которая живет прямо напротив дома задержанного.

Напомним, ваечером 8 июля 16-летний Степан (имя изменено - Ред.) «отмечал» с друзьями расставание с девушкой. На вечеринку пришла и 16-летняя Аня, соседка Степана, с которой он учился в одной школе. А через несколько часов ее, истерзанную и сожженную, нашли на ж/д путях. Самолетом санавиации девушку привезли в ожоговый центр Перми, врачи констатировали 85% ожогов тела. Помочь они оказались бессильны…

Жтели Октябрьского и отец девочки уверены, что подростков, издевавшихся над Анной, было трое. Но по подозрению в убийстве задержали только Степана.

- В тот день я проснулась в 5.50, - рассказывает женщина. - Меня разбудили звуки мотоцикла у дома задержанного. Возможно, я бы и не встала, но мотоцикл долго не получалось завести. Только с пятой попытки мотор загудел, и от дома кто-то отъехал. К окну я подходить не стала, я ведь еще не знала, что произошло, поэтому не видела, кто был за рулем и был ли там пассажир. Но по ощущениям водитель был не один. Обо всем этом я рассказала полицейским.

Анну заметили у ж/д путей около 6.15. Если верить словам соседки, то за 25 минут до этого в доме задержанного мог находиться кто-то еще, возможно, не один. А если учесть время, пока Анна оказалась у железной дороги и пока ее увидел машинист, есть вероятность, что те, кто был на мотоцикле, могут иметь непосредственное отношение к преступлению.

Также жителей Октябрьского не устраивает объяснение о том, почему задержан только один подросток. Следователи объясняют это тем, что когда Анну на ж/д путях опрашивал участковый, она назвала ему не имена своих мучителей, а тех, кто входит в ее круг общения.

- Как такое может быть? Человек находился на грани жизни и смерти, а называл имена людей из своего круга общения? Вы меня, конечно, извините, но это ведь чушь полная! - возмущаются жители Октябрьского. – Любой на ее месте назвал бы имена причастных к издевательствам, это ведь логично.

Тем временем чаты, созданные неравнодушными жителями Октябрьского и теми, кого история о жестоком убийстве Анны тронула до глубины души, не умолкают ни на час. Людям уже удалось дойти до Следственного комитета России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в федеральный СК, а петицию с требованием наказать всех причастных к преступлению подписали более 130 тысяч человек. Инициативная группа продолжает ежедневно писать запросы в следственный комитет, просить помощи у блогеров и медийных персон, чтобы они опубликовали историю Анны у себя на каналах.

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