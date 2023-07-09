Следователи прокомментировали попытку убийства девочки в Пермском крае

Пострадавшая находится в больнице. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пермские следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». По данным силовиков, 8 июля несовершеннолетний облил горючей жидкостью и поджег свою несовершеннолетнюю знакомую.

- С обширными ожогами потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время подозреваемый задержан, с его участием проведена проверка показаний на месте, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление мотива и всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Где произошло преступление и его причины следователи не сообщают. Однако ранее источник, знакомый с ситуацей, сообщил «Комсомолке», что чудовищное преступление произошло в Октябрьском районе. Пьяные подростки накинулись на 15-летнюю девочку, изнасиловали, подожгли, а после положили ее вдоль ж/д путей.

- Девочку увидел машинист проежающего поезда. Он тут же позвонил полицейским и вызвал медиков. В Октябрьский направили вертолет санавиации из Перми, но, осмотрев пострадавшую, медики приняли решение оставить ее в местной больнице - она была в тяжелом состоянии и перевозить ее было смертельно опасно, - - рассказывал "КП-Пермь" источник знакомый с ситуацией.

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