Суд арестовал подростка, обвиняемого в покушении на убийство 15-летней девочки в Пермском крае

16-летнего обвиняемого суд арестовал до 8 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 июля в Октябрьском районном суде Пермского края избирали меру 16-летнему обвиняемому в покушении на убийство несовершеннолетней девочки в поселке Октябрьский.

Накануне, напомним, возле железнодорожных путей машинист поезда заметил тело обожженной девушки, она находилась на грани жизни и смерти. Пострадавшей вызвали вертолет санавиации, но забрать ее в Пермь врачи не смогли из-за того, что девочка была нетранспортабельна.

Вскоре выяснилось, что облил горючей жидкостью и поджег ее один из знакомых. И что якобы все эти зверства происходили после употребления им спиртного в компании друзей. Подростка задержали, а спустя сутки суд избрал ему меру пресечения. Ему уже предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство».

- Избрание меры пресечения рассматривалось в отношении одного обвиняемого, - рассказал «Комсомольской правде» судья Октябрьского районного суда Эдуард Таипов. – Основания для избрания меры пресечения у нас были, поэтому суд заключил его под стражу на время следствия на два месяца, до 8 сентября. Решение мы огласили в 11.30 10 июля.

В заседании участвовали адвокат и оба родителя 16-летнего подростка. Но к участию в деле в качестве законного представителя был пока привлечен только отец.

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