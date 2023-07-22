Бастрыкин поручил передать дело о сожженной девочке из Октябрьского федеральному СК

10 дней врачи боролись за жизнь школьницы, но спасти ее не удалось. Фото: Николай Оберемченко/Личная страница погибшей ВКонтакте

- Более 20 жителей Пермского края обратились в Информационный центр СК России по вопросу несогласия с расследованием убийства подростком 15-летней девочки в Пермском крае. Граждане ставят под сомнение выводы следствия о том, что фигурант совершил указанное преступление один, и высказывают предположения о причастности к этому группы лиц, о чем имеются определенные сведения, - сообщили в Информационном центре СК России.

В связи с этим Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление СК России. Кроме того, глава федерального СК велел центральному аппарату ведомства провести служебную проверку в отношении руководителя и следователей СУ СК России по Пермскому краю. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Бесчеловечное по своей жестокости преступление произошло, напомним, в ночь на 8 июля в Октябрьском. Там после шумной вечерники подростков зверски расправились с 15-летней школьницей. Ее нашел машинист поезда, девочка лежала рядом с рельсами - без сознания, все тело в страшных ожогах. 10 дней врачи боролись за ее жизнь, но травмы, увы, оказались несовместимы с жизнью.

По подозрению в расправе на два месяца арестовали только одного подростка - одноклассника девочки. Но жители Октябрьского уверены, что над девочкой измывались трое человек. Они требуют провести честное расследование и наказать всех причастных к чудовищному преступлению.

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