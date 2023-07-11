В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии девочки, которую пытались сжечь в Октябрьском

Девочку доставили на вертолете санавиации в Пермь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Девочка, которую вечером 10 июля доставили в Пермь на вертолете санавиации, находится в крайне тяжелом состоянии, - рассказали «КП»-Пермь» в Минздраве Пермского края. – Об отправке ее в Москву речь пока не идет.

Напомним, ранним утром 8 июля машинист поезда обнаружил возле рельсов в поселке Октябрьский Пермского края обожженную девочку. Она была раздета – лежала в одних носках и вся в крови. Школьницу облили бензином и подожгли. Когда ее доставили в районную больницу, оказалось, что у нее обожжено 90 процентов кожи.

Сразу после трагедии отправить девочку в Пермь оказалось невозможным – она находилась в критическом состоянии. Но вечером в понедельник в Октябрьский прилетел вертолет санавиации с пермскими медиками на борту. После консилиума врачи решили забрать пострадавшую в Пермь, в специализированное ожоговое отделение.

По обвинению в покушении на убийство был арестован 17-летний подросток из Октябрьского. По данным нашего источника, накануне он расстался с любимой девушкой, и свою злость выместил на школьнице. Как сообщил источник «КП» в следствии, есть еще двое подозреваемых в этом зверстве. Один приезжий, второй – школьник из Октябрьского, сын местного предпринимателя.

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