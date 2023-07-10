Обожженную девочку из Октябрьского отправили на вертолете в Пермь

В крайне тяжелом состоянии девочку отправили на вертолете в Пермь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Девочку из поселка Октябрьский, что на юге Пермского края, над которой жестоко надругались и пытались сжечь, заметая следы, все-таки решили переправить из Октябрьской районной больницы в Пермь.

Сначала этого не стали делать, опасаясь, что она – в нетранспортабельном состоянии. Но потом все же приняли решение перевезти на вертолете санавиации под наблюдением пермских врачей.

Из районной больницы ее вывезли на каталке – лица и тела девочки не было видно, они были закрыты. Когда сегодня в палате ее навещал убитый горем отец, девочка узнала его, а вот он ее – нет, настолько она в плохом состоянии была.

Лежащую возле железнодорожных путей окровавленную и обнаженную девочку заметил машинист проходящего поезда и сообщил об этом диспетчеру. Она лежала в одних носках, и возле нее дымилась трава. Как рассказал подоспевший к месту страшной находки железнодорожник, девочка не открывала глаз, но все-таки смогла односложно сказать врачам вызванной «скорой», как ее зовут, когда те стали ее осматривать.

Затем ее переправили в реанимацию районной больницы, а вот теперь ее будут спасать пермские медики.

В краевом Минздраве сообщили, что состояние девочки крайне тяжелое.

В поселке Октябрьский арестован один из подозреваемых по обвинению в покушении на убийство.

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