Отец сожженной в Пермском крае девочки: «Дочь назвала имена своих мучителей»

Состояние пострадавшей девочки по-прежнему тяжелое. Фото: Николай Оберемченко/ Страница пострадавшей в соцсетях

Третий день в поселке Октябрьский обсуждают трагедию с 15-летней Аней ( имя изменено - Ред.). Утром в субботу, 8 июля, девочку, лежащую вдоль железнодорожных путей, заметил машинист проезжающего поезда.

- Я дежурил в то утро, и около 6.15 машинист поезда сообщил мне по рации, что на обочине первого пути лежит голая девушка в одних носках и вся в крови, - рассказал «КП» сотрудник железной дороги. – Я сообщил об этом дежурной по станции, оттуда информация ушла в «скорую». Было ощущение, что девушку положили на рельсы – там была кровь, а потом она оттуда сползла и потеряла сознание. На теле были ожоги, и даже сухая трава вокруг дымилась. Чувство, что либо она сама споткнулась и упала, либо ей помогли. Когда приехали врачи, она по-прежнему была без сознания. Но медики привели ее в чувство, и она смогла ответить, как ее зовут и сколько ей лет. Глаза, правда, при этом она не открывала. Еще ее спросили, тебя кто-то бил? На что она ответила, нет. Врачи ее еще о чем-то спрашивали, но некоторые вопросы я не слышал, разговаривал по телефону.

Вскоре оперативникам удалось выяснить, что на бесчеловечные зверства отважился 15-летний местный житель Степан (имя изменено - Ред.).

- 8 июля 2023 года обвиняемый облил горючей жидкостью и поджег свою несовершеннолетнюю знакомую. С обширными ожогами потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Однако жители Октябрьского и источник «Комсомолки» в силовых структурах говорят, что подростков, которые измывались над девочкой, было трое, а перед сожжением ее изнасиловали. В тот субботний вечер Степан позвал друзей в двухэтажный дом своих родителей. Последних дома не было и подростки закатили вечеринку с употреблением алкоголя. На вечеринку позвали и Аню. Какое-то время она посидела с друзьями, а к вечеру вернулась домой, и родители отправили ее спать в свою комнату.

Наутро к родителям девочки приехала полиция – где дочь? Ничего не подозревающие мама с папой ответили: «Дома, спит». Но тут выяснилось, что она выбралась через окно на улицу и снова вернулась в компанию. В доме Аня и Степан поссорились. Из-за чего, пока неясно, но подросток превратился в настоящего зверя, он накинулся на Аню, изнасиловал, а дальше…Дальше, по одной из версий, девочку ударили чем-то металлическим по голове, она потеряла сознание и уже втроем ее принесли на ж/д пути, где облили горючей жидкостью и подожгли.

После того как полицейские задержали только Степана, предъявив ему обвинение лишь в покушении на убийство, жители Октябрьского сплотились и стали требовать, чтобы наказали всех участников зверства.

Арестованный подросток любил оружие и мотоциклы. Фото: личная страница ВК

«Односельчане, давайте не дадим спустить это ужасное дело на тормозах! Может, если мы все вместе будем писать, звонить куда нужно, то добьемся справедливости. Давайте подключим СМИ, телевидение. Не должны такие чудовища ходить на свободе. У нас же у всех дочери, сестры, не дай бог, такого зверства кому-то», - пишут жители Октябрьского в группе поселка ВКонтакте.

Корреспонденту «Комсомолки» удалось поговорить с отцом Ани Николаем Шиховым, который подтвердил, что к издевательствам над его дочерью причастны трое подростков.

- Когда я пришел в больницу на опознание дочери, она мне назвала фамилию одного из тех, кто на нее напал (речь идет о Степане - Ред.) - говорит Николай Шихов. - Фамилии двух остальных, как мне известно, дочь назвала, когда ее забирала скорая. Это те люди, о которых сейчас все пишут в соцсетях. Мы стараемся ни с кем не разговаривать, только с сотрудниками правоохранительных органов. Родители этих подростков с нами не связывались, да нам и не хотелось бы с ними общаться. Единственное, чего мы хотим - это чтобы наша дочь выжила, и все виновные получили по заслугам.

Также в соцсетях сельчане объявили сбор средств для пострадавшей Анны. Все, кто хочет оказать помощь, могут отправлять посильную сумму по номеру телефона Николая Шихова: 79082429095.

Расследование уголовного дела взял на контроль центральный аппарат СК России. Девочка по-прежнему находится в больнице в тяжелом состоянии.

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