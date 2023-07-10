Что известно о подростке, который сжег 15-летнюю соседку после расставания с любимой

Арестованный подросток любил оружие и мотоциклы. Фото: личная страница ВК

«Бедная девочка, в аду побывала, слов нет», «А этих нелюдей на самосуд людям отдать надо», - подобными откликами комментируют пользователи соцсетей жуткую историю, случившуюся в выходные в Пермском крае.

Утром в субботу, 8 июля, на железнодорожных путях в поселке Октябрьский была найдена 15-летняя школьница. Из одежды на девочке были одни носки, а все тело – сплошная обожженная рана. В поселке говорят, что натерпелась она адовых мук: горючей жидкостью школьницу не только обливали, но еще и заливали в рот и в промежность.

Место у железной дороги, где нашли сожженную девочку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вскоре оперативникам удалось выяснить, что на бесчеловечные зверства отважился несовершеннолетний сосед девочки, а все участники этой кровавой драмы жили в домах неподалеку от железной дороги. Пострадавшая просто попала под «горячую руку» 16-летнему подростку, который расстался со своей девушкой, расстроился, напился и решил выместить злобу на 15-летней соседке.

Субботний вечер подросток проводил с двумя друзьями, парни раздобыли самогон и понеслось… Суд уже арестовал 16-летнего подростка по обвинению в покушении на убийство. О судьбе остальных, кто находился с ним в этот момент, следствие информацию пока не сообщает. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

С кальяном и на мотоциклах

Чтобы понять, что представляет из себя подросток, который после расставания с любимой, отважился на такие зверства, заходим его страницу в соцсетях, пока она еще не заблокирована. Страничку, кстати, быстро закрыли после случившегося.

На личной странице школьника много фото с любимой девушкой. Вот одно из последних – пару недель назад десятиклассник сфотографировался с ней в обнимку на набережной Камы в Перми.

А вот на выпускном в школе в девятом классе – год назад. Встречались молодые люди больше года, и на каждом фото парочка выглядела счастливой и довольной. Еще на странице десятиклассника есть говорящий статус «Только ее глаза научили меня влюбляться», а в графе семейное положение - «женат», несмотря на то, что в августе ему исполнится всего 17 лет.

На страничке у отца – бывшего силовика, подросток с гордостью позирует 9 мая с георгиевской ленточкой на груди, а потом и в ресторане, где курят кальян.

Еще пару лет назад парень был, как и все подростки: постил себя с удочкой у прудика и делился победами в компьютерных играх. Рос он в полной семье, у него любящие родители, которые летом возили сына отдыхать в Сочи. А еще старшая сестра – красавица и дипломированный юрист. Студенткой она принимала участие в конкурсе красоты и победила в одной из номинаций.

Но в последнее время у фигуранта этой жуткой истории начали появляться фотографии с мотоциклом, в камуфляже и с оружием. Судя по всему, парень причислил себя к «золотой молодежи», ведь его мать была высокопоставленной сотрудницей ГУФСИН, а отец работал в полиции, но после ухода в отставку устроился в охрану на крупное нефтяное предприятие.

- Жизнь в кайф, - подписывал он свои посты и был счастлив, когда друзья и подписчики ставили лайки и комментировали словами «Красавчик».

Но когда идиллия с возлюбленной закончилась, подросток рассвирепел так, что переломал жизнь не только себе и своей семье, но и ни в чем не повинной девочке, попавшей под горячую руку.

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