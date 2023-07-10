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10 июля 2023 13:11

Девочку, которую пытались сжечь после изнасилования, грузят в «скорую»

Ее попробуют перевезти на вертолете в Пермь
Авторы (2):
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Каталку, на которой лежит девочка, с которой жутким образом расправились в Октябрьском районе, вывезли из Октябрьской районной больницы.

Ее все-таки попытаются на вертолете переправить в пермскую краевую больницу. Сначала от такой попытки отказались, поскольку девочка, которую жестоко изнасиловали, подожгли и бросили умирать в одних носках на железнодорожные пути, была нетранспортабельна.

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