Девочку, которую пытались сжечь после изнасилования, грузят в «скорую»

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Каталку, на которой лежит девочка, с которой жутким образом расправились в Октябрьском районе, вывезли из Октябрьской районной больницы.

Ее все-таки попытаются на вертолете переправить в пермскую краевую больницу. Сначала от такой попытки отказались, поскольку девочка, которую жестоко изнасиловали, подожгли и бросили умирать в одних носках на железнодорожные пути, была нетранспортабельна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вскрылись новые подробности ЧП в Октябрьском, где сожгли девочку

Из одежды на школьнице, лежащей на железнодорожных путях, были одни носки (подробнее…)