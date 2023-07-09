Один из них - сын работников силовых структур: подробности ЧП в Октябрьском, где подростки изнасиловали и сожгли девочку

Девочка находится в тяжелом состоянии в больнице Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы уже писали о чудовищной истории, которая произошла в субботу, 8 июля, в Октябрьском районе Пермского края. Несколько подростков, напившись алкоголя, изнасиловали и подожгли 15-летнюю девочку, а после бросили ее возле ж/д путей. Позже в СУ СКР по Пермскому краю опубликовали официальный комментарий. Однако в нем не говорится о месте преступления, также следователи сообщают, что задержан только один подросток.

- Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство» по факту причинения обширных ожогов 15-летней девушке. По данным следствия, 8 июля 2023 года несовершеннолетний облил горючей жидкостью и поджёг свою несовершеннолетнюю знакомую. С обширными ожогами потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время подозреваемый задержан, с его участием проведена проверка показаний на месте, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление мотива и всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - говорится в пресс-релизе СУ СР по Пермскому краю.

Однако, по данным информационного портала Октябрьского городского округа ProCHAD, как и по данным источника "Комсомолки" подростков было трое.

- Прокуратура от комментариев пока отказывается. Подозреваются трое молодых людей, один из них сын работников правоохранительных органов. Предварительно, двое парней - ученики из Октябрьского, один - из Перми, все в этом году закончили 10 класс, - сообщает ProCHAD.

Также портал, со ссылкой на администрацию Октябрьской центральной районной больницы, где сейчас лежит школьница, сообщает, что она находится в крайне тяжелом состоянии. Источник «Комсомолки» также сообщил, что по состоянию на 15.00 девочка жива.

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