В Пермском крае подростки изнасиловали и сожгли девочку

С подростками работают следователи Фото: Олег ЗОЛОТО

Чудовищное по своей жестокости преступление произошло в Октябрьском районе Пермского края. Как рассказал "КП-Пермь" источник в правоохранительных органах, в субботу, 8 июля, группа подростков пила спиртное. Алкоголь и жара превратили мальчиков в настоящих зверей - они накинулись на 15-летнюю девочку, изнасиловали, подожгли, а после положили ее вдоль ж/д путей.

- Девочку увидел машинист проежающего поезда. Он тут же позвонил полицейским и вызвал медиков, - рассказал "КП-Пермь" источник знакомый с ситуацией. - В Октябрьский направили вертолет санавиации из Перми, но, осмотрев пострадавшую, медики приняли решение оставить ее в местной больнице - она была в тяжелом состоянии и перевозить ее было смертельно опасно.

Источник «Комсомолки» добавил, что подозроеваемые установлены, с ними работают следователи.

За комментарием мы обратились в пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю. Но оперативно предоставить информацию о ЧП в ведомстве не смогли. Как только следователи подготовят комментарий, мы опубликуем его на нашем сайте.

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