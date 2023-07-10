Вскрылись новые подробности ЧП в Октябрьском , где сожгли девочку

Арестованный по обвинению в покушении на убийство окончил 10 класс. Фото: страница подростка в соцсетях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

10 июля в поселке Октябрьском суд арестовал 16-летнего десятиклассника Степана (имя несовершеннолетнего изменено по требованию законодательства, - Ред.), которого обвиняют в «Покушении на убийство» пятнадцатилетней школьницы. «Комсомольская правда» приехала на место трагедии и разбиралась в этом чудовищном преступлении.

Напомним, обожженную девочку, лежащую вдоль железнодорожных путей в Пермском крае и находящуюся на грани жизни и смерти, обнаружил ранним утром 9 июля машинист поезда. По рации он передал информацию в «скорую помощь» и полицию. Вскоре девочке, находящейся в тяжелейшем состоянии, был вызван вертолет санавиации. Но забрать ее в Пермь врачи санавиации не смогли из-за того, что пострадавшая была нетранспортабельна.

- Я дежурил в то утро, и около 6.15 машинист поезда сообщил мне по рации, что на обочине первого пути лежит голая девушка в одних носках и вся в крови, - рассказал «КП» сотрудник железной дороги. – Я сообщил об этом дежурной по станции, оттуда информация ушла в «скорую». Было ощущение, что девушку положили на рельсы – там была кровь, а потом она оттуда сползла и потеряла сознание. На теле были ожоги, и даже сухая трава вокруг дымилась. Чувство, что либо она сама споткнулась и упала, либо ей помогли. Когда приехали врачи, она по-прежнему была без сознания. Но медики привели ее в чувство, и обожженная девушка смогла ответить, как ее зовут и сколько ей лет. Глаза, правда, при этом она не открывала.

Потом ее положили в машину «Скорой» и увезли. Понятно, что жуткие ожоги школьница получила не сама: ее облили горячей жидкостью и подожгли ее же знакомые.

Женат, живу в кайф

В субботу вечером компания подростков «отмечала» расставание Степана со своей девушкой. Встречались молодые люди больше года. На странице в соцсетях у парня много фотографий с ней в обнимку, парочка выглядела счастливой и довольной. А еще статус «Только ее глаза научили меня влюбляться», а в графе семейное положение - «женат», несмотря на то, что в августе ему исполнится только 17 лет.

Недавно вместе со своей возлюбленной Степан съездил в Пермь, и тоже опубликовал в соцсетях фото, но когда идиллия закончилась, подросток рассвирепел так, что переломал жизнь не только себе, но и ни в чем не повинной девочке, попавшей под горячую руку.

По странице ВК понятно, что парень считал себя настоящей местной «золотой молодежью». Еще пару лет назад он был, как и все подростки: постил себя с удочкой у прудика и делился победами в компьютерных играх. А в последнее время у него начали появляться много фото с мотоциклом и с оружием в тире.

Обвиняемый любил мотоциклы и оружие. Фото: личная страница в соцсетях.

- Жизнь в кайф, - подписывала он такие свои посты и был счастлив, когда друзья и подписчики ставили лайки и комментировали словами «Красавчик».

Столь вольготно он чувствовал себя отчасти потому, что его мать была высокопоставленной сотрудницей ГУФСИН, отец раньше работал в полиции, а после ухода в отставку устроился в охрану на крупное нефтяное предприятие. Родная старшая сестра - юрист и участница конкурсов красоты.

Ушла, но потом вернулась

Местные рассказали, что на свои посиделки компания подростков могла собраться в старинном расселенном доме недалеко от железнодорожных путей. Еще в прошлом году оттуда расселили всех жителей, дом стоял пустой, и там легко было спрятаться от посторонних глаз. Что якобы пили они самогон, а потом под воздействием алкоголя решились на жестокое зверство.

Судя по слухам, которые гуляют сейчас по Октябрьскому, 15-летняя пострадавшая девочка тоже была в этой компании. Она из хорошей семьи, живет по соседству и хорошо знает этих парней, хотя учится в другой школе. Какое-то время она посидела с ними, а к вечеру вернулась домой, и родители отправили ее спать в свою комнату.

Наутро к родителям девочки приехала полиция – где дочь? Ничего не подозревающие мама с папой ответили: «Дома, спит». Но тут выяснилось, что она выбралась через окно на улицу и снова сбежала в эту страшную компанию…

Она отца узнала, а он ее нет

Существует версия, что перед тем как расправиться с девочкой, арестованный подросток ее изнасиловал, но обвинение в этом ему пока не предъявлено. Суд арестовал его на два месяца по обвинению в «Покушении на убийство».

А потом девочку оглушили, притащили к железнодорожным путям, облили горючей жидкостью и подожгли. Не исключено, что несли ее пьяные подростки все вместе.

Второй участник этого зверства – подросток, чей отец является местным предпринимателем и авторитетом, а третий парень – приезжий. Ни один из них в поле зрения полиции и комиссии по делам несовершеннолетних никогда не попадал.

В Октябрьском говорят, когда к девочке, которая перенесла нечеловеческие муки, пришел в больницу отец, она его смогла узнать, а вот мужчина узнать свою дочь в обугленном теле не смог. Родители пострадавшей сейчас находятся в полном шоке и не могут общаться.

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