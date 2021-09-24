Почему 18-летнему «студенту с дробовиком» удалось обмануть систему

Свой первый выстрел юрист-первокурсник сделал перед входом в университетский кампус - по проезжавшей мимо машине. Фото: скриншот видео

18-летний «студент с дробовиком» расстрелял в пермском университете шесть человек, еще 43 пострадавших получили травмы и ранения. К своему жестокому нападению первокурсник начал готовиться еще будучи школьником. Как бывшему подростку удалось обмануть систему и воплотить в жизнь свой чудовищный план?

Проверка у психиатра занимает 5 минут

Его не смогла вычислить структура, которая занимается отслеживанием профилей с деструктивным контентом в соцсетях. Свою страничку Тимур Бекмансуров создал за месяц до нападения и не проявлял аномальной активности. Письмо с чудовищными откровениями он загрузил на страницу отложенной публикацией. И в тот момент, когда этот пост увидел и содрогнулся мир, вооруженный налетчик уже крушил все на своем пути, вышагивая по университету с оружием.

На парня с дробовиком в балаклаве не обратил внимания ни один пермяк, а ведь Бекмансуров приехал к университету на такси и несколько минут топтался на остановке. Он собирался с духом, доставая из огромной сумки дробовик, и не вызвал этим подозрения ни у одного прохожего. Не вычислили его и многочисленные камеры видеонаблюдения, установленные по всему городу.

Удалось первокурснику обхитрить и врача-психиатра, выдающего справки на получение лицензии на огнестрельное оружие. Он с издевкой рассказывает в своем послании, как у него проходил весь этот процесс. И последний факт вызывает самое большое недоумение, ведь сейчас многие психологи, анализирующие его пост в интернете, говорят о раздвоении личности и психическом заболевании у Бекмансурова. А печать психиатра, не заметившего это, открыла студенту путь к заветному оружию. Как специалист мог проглядеть ТАКОЕ?

- Имейте совесть, я понимаю желание общественности спустить сейчас всех собак на психиатров, но давайте уйдем от иллюзий и посчитаем количество человек, ежедневно обращающихся в краевой психиатрический диспансер, и поделим его на количество рабочего времени у врачей-психиатров, - объясняет врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Александр Вайнер. - На каждого пациента выйдет не более 5-10 минут.

Причем, многочасовые очереди возле кабинетов складываются не только из тех, кто получает справки на оружие или водительские права, но и из тех, кто просто устраивается на работу. Сейчас справки от нарколога и психиатра требуют у многих, кто планирует трудиться на производстве.

- Задача психиатра во время такого приема - проверить, не состоит ли человек на учете (страдает ли шизофренией) и выявляет на момент обращения психотическую симптоматику: бред и галлюцинации, - говорит Александр Вайнер. - Справки выдаются только в госучреждении, потому что база существует только у государственной психиатрической службы. Если у человека этих проблем не выявлено, то психиатр так и пишет, что патологий на момент осмотра нет. А если что-то заметит, то отправит человека на комиссию. И все! И у нас нет такого количества денег и специалистов, чтобы каждому обратившемуся за справкой проводить полномасштабное исследование. Для этого нужна целая армия психиатров: то количество, которое сейчас уже существует в государственном здравоохранении, нужно как минимум удвоить. А сколько получает врач, сидящий на справках? Я, когда работал зав.отделением, получал 35 тысяч рублей, психиатр на справках явно меньше. И выпускники сейчас не идут в психиатрию. Если эта ситуация не устраивает, то пусть государство выделит деньги на содержание армии специалистов.

Идеальные ключи продаются в интернете

Но даже и этих 5-10 минут общения с человеком психиатру хватает, чтобы составить представление о его психическом здоровье.

- У нас стаж по 20-30 лет и мы обращаем внимание на все, - поделился еще один психиатр, пожелавший остаться анонимным. – Человек только вошел, сел, бросил пару фраз, а мы уже многое о нем можем сказать. Смотрим, как человек говорит, какой у него голос, не мямлит ли он, не затягивает ли беседу. Смотрим на позу, в которой он сидит. И если возникают сомнения, начинаем «копать» глубже. Например, просим объяснить смысл поговорок или проверяем скорость счета. Остаются вопросы – отправляем на комиссию.

Но психиатрия довольно субъективна, в ней нет инструментальных методов исследований, которые покажут, что у человека есть психотическая симптоматика. У офтальмолога, к примеру, есть таблица проверки остроты зрения и картинки на дальтонизм. У нарколога – результаты анализов на содержание в организме наркотических веществ. Психиатрам же, чтобы понять, есть ли у опрашиваемого проблемы с психикой, требуется время и личное общение. Причем, не менее двух часов, а у специалистов, выдающих справки, нет такой роскоши.

- Но даже в том цейтноте, в котором мы работаем, психиатр на первом приеме не пропустила Бекмансурова и отправила его на дальнейшее исследование, что говорит о ее профессионализме, - говорит второй наш собеседник. – Но, когда тот вернулся с удовлетворительными результатами тестов, у врача уже не было оснований отказать ему.

Вот как описал эпопею получением заветной справки в своем посте сам «первокурсник с дробовиком»:

- Психиатр сказала мне: «Я не доверяю вашим ответам» и предложила пройти платного психолога, левее по коридору. Заплатив деньги в кассу, я пошел на прием и прождал час с небольшим в очереди. Психолог задала мне те же вопросы «Курите? Пьете? Наркотики употребляли? Зачем оружие?», после чего сказала, что нужно пройти тест и ушла. Вернувшись, сообщила что там более 500 вопросов и сегодня я не успею его пройти. Попросила вернуться через пару дней.

Дома одиннадцатиклассник нашел тест в интернете, узнал про критерии оценивания и прорешал его за выходные около 20 раз!

- В тесте СМИЛ 566 утверждений подобного плана: «Я люблю читать техническую литературу», «Утром я чувствую себя свежим и бодрым», «В большинстве своем бухгалтеры – это честные люди», «В кино я люблю смотреть любовные сцены» «Мне нравится смотреть на облака», а испытуемый должен согласиться или дать отрицательный ответ, - объяснила процедуру прохождения этого теста психолог Людмила Кочкаева. – Разработан он еще в прошлом веке, но этой методикой продолжают пользоваться и сейчас. Причем, заметьте, в этом тесте все вопросы достаточно нейтральные, но после обработки можно получить результат, что у человека есть, к примеру, склонность к употреблению алкоголя или что он - патологический ревнивец.

Чтобы понять, насколько легко можно скачать идеальные ответы на вопросы теста СИМЛ, мы зашли в интернет, и долго искать не пришлось. Помимо различных сайтов, где в основном содержится только общая информация, быстро нашлись группы в соцсетях, где за символическую плату в 500-1000 рублей предлагают «Помощь каждому клиенту: составим ответы на тестирование с учетом пола, возраста и личных качеств кандидата, поможем создать модель общения с психологом, поведение, объясним возможные «подводные камни».

После серьезной подготовки школьник быстро прошел первое испытание. Со вторым тестом ему тоже повезло:

- Он был на визуальное изображение ситуаций, в котором нужно было написать свою реакцию на те или иные события, - откровенничает в своем послании первокурсник. - Так уж совпало, что одной моей знакомой во время учебы давали этот тест, как домашнее задание, и она скидывала его мне, поэтому и на него я знал ответы. Затем меня попросили нарисовать человека и несуществующее животное. После сдачи тестов я пару дней подождал результаты, пришел к психиатру, и она сообщила мне об успешно пройденном тестировании. Потом выдала справку об отсутствии противопоказаний к владению оружием. Но за время нахождения в больнице меня не покидало ощущение того, что те, кто должны лечить, сами больны…

Подобное может повториться

Чтобы доподлинно установить, в каком психическом состоянии находился в момент приготовления к преступлению и во время вооруженного налета первокурсник, будет проводиться судебно-психиатрическая экспертиза, и до получения ее результатов, выводы делать рано.

Пока же версии у специалистов различны: одни в послании Бекмансурова видят признаки «психопатии - крайне болезненного состояния психики», другие считают, что в момент исследования у психиатра он был здоров или находился в ремиссии. Ведь если у него и было эндогенное заболевание, то скрыть его от психиатра Бекмансурову было бы невозможно.

Можно ли что-то сделать, чтобы подобные трагедии не повторялись?

- Здесь нам социум нужно менять, ведь Бекмансуров не появился из ниоткуда, а жил среди людей, которые, в отличие от психиатра на 10-минутном приеме, наблюдали его большую часть суток. Это и родные, и друзья, и учителя, и знакомые, и соседи. И они должны иметь представление, куда необходимо обращаться за помощью в случае проблем. Но чаще, родственники, чувствуя неладное, живут с этим и боятся, что после обращения к психиатру их ребенку поставят клеймо на всю жизнь.

Специалисты не исключают, что в будущем – чтобы попробовать избежать повторения подобных трагедий – психиатрам понадобится дополнительный регламент освидетельствования и другие методики сбора анамнеза для выдачи разрешений на оружие. Но вопрос вновь может упреться в деньги.

- Судя по происходящему за последние годы – вспомним трагедию в Керчи, Казани, а сейчас в Перми, оптимизма у нас не так уж и много, - резюмирует наш анонимный собеседник. - Хотя бы потому, что вчера передо мной по улице шел подросток лет 12. Высокий, нескладный, на голове – капюшон. Сначала не обратил на него внимания, а потом понял, что парень держит в руках игрушечный дробовик, идет, перезаряжает его, целится по сторонам и стреляет. Потом снова перезаряжает и стреляет. Когда изо всех телевизоров и компьютеров говорят только об одном, дети слушают это и начинают играть в такие же жестокие игры. Кто из него вырастет через несколько лет? В ответе за это мы с вами все…

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