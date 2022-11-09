Тимуру Бекмансурову, устроившему массовый расстрел в Пермском университете, не удастся избежать наказания

Тимур Бекмансуров надеялся, что его признают невменяемым. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском краевом суде продолжается процесс по делу о бойне в Пермском университете. На прошлой неделе подсудимый - Тимур Бекмансуров подал ходатайство о проведении повторной экспертизы.

- Я не согласен с выводами психиатрической экспертизы. Считаю, что на момент совершения преступления и до сих пор у меня имеется психическое расстройство, - заявил он в суде.

Напомним, в конце прошлого года экспертиза, которую проводили специалисты психиатрической больницы №6 Санкт-Петербурга, признала, что Бекмансуров вполне мог отвечать за свои действия.

Но адвокат Бекмаснурова Виктор Паньков заявил, что во время проведения экспертизы были допущены нарушения и попросил назначить повторную комплексную стационарную психолого-психиатрическую и наркологическую экспертизу.

По словам Бекмансурова, во время экспертизы он не мог полностью и подробно отвечать на вопросы врачей.

- Конвойные, которые находились в палате во время обследования, нецензурно выражались в отношении меня и оскорбляли, - заявил подсудимый. – Я не мог в их присутствии свободно излагать свои мысли. К тому же после того, как у меня из горла убрали трубку, с помощью которой я дышал, у меня болела рана на горле и было трудно говорить.

В суде допросили по видеоконференцсвязи врача из Санкт-Петербурга Аллу Гурину. Та рассказала об обстоятельствах проведения экспертизы. По мнению гособвинителя Светланы Плотниковой, нарушений не было. Она попросила отклонить ходатайство.

Судья Сергей Коробейников принял решение, что адвокат не привел мотивированных доводов о необходимости проведения экспертизы. И отказал в ходатайстве.

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