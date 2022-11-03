Тимур Бекмансуров, устроивший массовый расстрел в Пермском университете, пытается избежать уголовного наказания

Тимур Бекмансуров надеется, что его признают невменяемым.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Тимур Бекмансуров, расстрелявший людей в Пермском университете, надеется на признание его невменяемым. Напомним, в конце прошлого года экспертиза, которую проводили пять специалистов психиатрической больницы №6 Санкт-Петербурга, признала, что Бекмансуров вполне мог отвечать за свои действия.
- Я не согласен с выводами психиатрической экспертизы. Считаю, что на момент совершения преступления и до сих пор у меня имеется психическое расстройство, - заявил на суде Тимур Бекмансуров.
Его адвокат Виктор Паньков заявил, что во время проведения экспертизы были допущены нарушения и попросил назначить повторную комплексную стационарную психолого-психиатрическую и наркологическую экспертизу.
Идет консультация с адвокатом.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Чтобы установить обстоятельства проведения экспертизы и выяснить, были ли нарушения, гособвинитель Светлана Плотникова попросила допросить по видеоконференцсвязи заместителя главного врача по медицинской части по судебно-психиатрической экспертизе Санкт-Петербургской психбольницы № 6 Аллу Гурину, возглавлявшую группу экспертов.
- Факты, опровергающие или подтверждающие доводы защиты, имеют важное значение для объективного рассмотрения дела, - отметил судья Сергей Коробейников и назначил допрос эксперта на 8 ноября.
Что будет, если все-таки Тимура Бекмансурова признают невменяемым?
- Если подсудимого признают невменяемым, то ему назначат принудительные меры медицинского характера, то есть будут лечить в психиатрической больнице, пока не поправится, - прокомментировал ситуацию «КП»-Пермь» адвокат Сергей Калкатин.
По словам юриста, если человек находился в состоянии аффекта или имеет психическое заболевание и в момент своего преступления не мог понимать, что он делает, он не подлежит уголовной ответственности. А если после некоторого времени лечение даст эффект, преступника признают вылечившимся, то он вполне может оказаться на свободе.
- Но это тоже должен будет решить суд, - объяснил Сергей Калкатин. – Не просто так врачи возьмут и выпустят.
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