Тимур Бекмансуров, устроивший массовый расстрел в Пермском университете, пытается избежать уголовного наказания

Тимур Бекмансуров надеется, что его признают невменяемым. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тимур Бекмансуров, расстрелявший людей в Пермском университете, надеется на признание его невменяемым. Напомним, в конце прошлого года экспертиза, которую проводили пять специалистов психиатрической больницы №6 Санкт-Петербурга, признала, что Бекмансуров вполне мог отвечать за свои действия.

- Я не согласен с выводами психиатрической экспертизы. Считаю, что на момент совершения преступления и до сих пор у меня имеется психическое расстройство, - заявил на суде Тимур Бекмансуров.

Его адвокат Виктор Паньков заявил, что во время проведения экспертизы были допущены нарушения и попросил назначить повторную комплексную стационарную психолого-психиатрическую и наркологическую экспертизу.

Идет консультация с адвокатом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чтобы установить обстоятельства проведения экспертизы и выяснить, были ли нарушения, гособвинитель Светлана Плотникова попросила допросить по видеоконференцсвязи заместителя главного врача по медицинской части по судебно-психиатрической экспертизе Санкт-Петербургской психбольницы № 6 Аллу Гурину, возглавлявшую группу экспертов.

- Факты, опровергающие или подтверждающие доводы защиты, имеют важное значение для объективного рассмотрения дела, - отметил судья Сергей Коробейников и назначил допрос эксперта на 8 ноября.

Что будет, если все-таки Тимура Бекмансурова признают невменяемым?

- Если подсудимого признают невменяемым, то ему назначат принудительные меры медицинского характера, то есть будут лечить в психиатрической больнице, пока не поправится, - прокомментировал ситуацию «КП»-Пермь» адвокат Сергей Калкатин.

По словам юриста, если человек находился в состоянии аффекта или имеет психическое заболевание и в момент своего преступления не мог понимать, что он делает, он не подлежит уголовной ответственности. А если после некоторого времени лечение даст эффект, преступника признают вылечившимся, то он вполне может оказаться на свободе.

- Но это тоже должен будет решить суд, - объяснил Сергей Калкатин. – Не просто так врачи возьмут и выпустят.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Конвойные меня оскорбляли во время разговора с психиатрами». Тимур Бекмансуров просит провести ему повторную экспертизу

Студент, расстрелявший людей в Пермском университете, надеется на признание его невменяемым (подробности)

Год со дня стрельбы в Пермском университете: на суде убийца признал свою вину

Чему научила трагедия и что изменилось в вузе (подробнее)

Суд над студентом-убийцей в Перми: Тимур Бекмансуров равнодушно слушал, как расправлялся со своими жертвами

На суде Тимур Бекмансуров признал полностью свою вину (подробнее)

Полицейский, задержавший преступника, устроившего бойню в Пермском университете: «Думал о своей семье, но все равно бежал на выстрелы»

Константина Калинина наградили орденом Мужества (подробнее)

«Если бы работало оповещение, я не стал бы прыгать из окна». Первокурсник Пермского университета после стрельбы остался неходячим инвалидом

В суде потерпевшие рассказали о панике, создавшейся в вузе во время бойни (подробнее)

«Впервые проспала на занятия». Студенты и преподаватель Пермского университета поделились своими историями чудесного спасения во время стрельбы

Их выручили опоздавшее такси и очередь в печатном салоне (Подробнее...)

«Он не видел ничего хорошего в жизни и сам от себя устал»: Специалисты прокомментировали он-лайн послание, которое опубликовал в интернете пермский первокурсник

Психологи и психиатры сходятся во мнении, что с психическим здоровьем у Тимура Бекмансурова не все в порядке (Подробнее...)

«Я буду любить тебя вечно». В Перми прощаются с погибшими при стрельбе в университете

22 сентября похоронят Ксению Самченко и Екатерину Шакирову (Подробнее...)

Мама студента, устроившего массовый расстрел в Пермском университете: Я знала про оружие, но сын убедил, что все будет легально

Допрос матери Тимура Бекмансурова длился несколько часов (Подробнее...)

Младший лейтенант Константин Калинин: «Пока бежал к главному входу, достал пистолет и дослал патрон в патронник»

Полицейский, обезвредивший Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском университете, рассказал подробности задержания (Подробнее...)

Доцент Пермского университета спасла целый поток третьекурсников: «Во время стрельбы пришлось зафиксировать дверь ремнем»

Александра Юминова заблокировала дверь, в которую стреляли (Подробнее...)