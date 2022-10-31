В Пермском суде допросили Тимура Бекмансурова

Тимур Бекмансуров
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сегодня в Пермском краевом суде допрашивают Тимура Бекмансурова. Как передает наш корреспондент, подсудимый, обвиняемый в нападении на Пермский университет и убийстве 6 человек, вину признал в полном объеме. От дальнейшей дачи показаний он отказался.
Напомним, 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров, только что ставший студентом юрфака Пермского университета, пришел в вуз вооруженный охотничьим ружьем и 131 патроном с картечью. Накануне он выставил в соцсети пост о своих намерениях, отложив публикацию на утро. В нем он признался, что планировал совершить массовое убийство еще в середине 10-го класса: «Не знаю, скольких я смогу убить, но я сделаю все, чтобы забрать с собой как можно больше».
Еще при подходе к университету Бекмансуров открыл беспорядочную стрельбу - просто шел по улице и стрелял. Затем он устроил бойню на территории кампуса. Нескольких раненых людей добил выстрелами в голову.
Из-за выстрелов среди студентов началась паника, они начали выпрыгивать из окон. После этого несколько человек остались инвалидами и до сих пор могут передвигаться только в колясках.
Остановить Бекмансурова смог только сотрудник ГИБДД Константин Калинин, который в одиночку задержал вооруженного преступника.
Суд над Бекмансуровым начался в сентябре этого года. На заседаниях доправшивлаи потерпевших и свидетелей.
А 31 октября свои показания дал подсудимый. Мы сняли небольшое видео, но дальнейшую съемку нашему корреспонденту делать запретили, так как в показаниях, которые будут зачитываться в суде, будет информация об убийстве Бекмансуровым каждого студента.
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