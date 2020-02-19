После трагедии в пермском мини-отеле «Карамель» прокуратура подала иск на владельцев прорвавшейся трубы

В деле о трагедии в пермской эконом-гостинице «Карамель», где ночью 20 января из-за затопления помещений крутым кипятком погибли пять человек, включая ребенка, появился новый поворот.

Ранее следователи просили арестовать инспектораГоспожнадзора Пермского края, но судья смягчил ему меру пресечения, и Разиф Исмакаев остался под подпиской о невыезде. 31 января был арестован владелец «Карамели» Сергей Щербаков, которого задержали в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге. Ему предъявили обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Теперь в краевой прокуратуре проверили деятельность Пермской сетевой компании. Именно ей принадлежит теплотрасса, из-за прорыва которой в эконом-гостиницу хлынул кипяток. И уже не в первый раз – до этого ее четыре раза топило, но обходилось без жертв. Теплоэнергетикам пришлось тогда заплатить собственнику гостиницы несколько сотен тысяч рублей за поврежденное имущество, но причину аварий так и не устранили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/755615" frameborder="0"></iframe> Появилось видео из гостиницы, где клиенты заживо сварились в кипятке Видео: ГУ МЧС по Пермскому краю.

И вот сегодня в прокуратуре Пермского края сообщили, что в ходе проверки несчастного случая, произошедшего в мини-отеле «Карамель», выявили нарушения законодательства о промышленной безопасности в деятельности ООО «Пермская сетевая компания».

Какие выводы нужно сделать из трагедии в пермском мини-отеле "Карамель"? 00:00 00:00

Оно заключалось в том, что организация решила облегчить себе жизнь и присвоила теплотрассе более низкий класс опасности, чтобы проверять ее раз в три года, а не постоянно.

Установлено, что принадлежащему Пермской сетевой компании опасному производственному объекту - «Участку трубопроводов теплосети г. Пермь» в 2013 году был присвоен IV класс опасности, - сообщили в краевой прокуратуре. – При такой категории проверки можно проводить не чаще, чем раз в три года. Но проведенный анализ федерального законодательства и технических характеристик объекта показал, что участок аварийного трубопровода относится к III классу опасности, а не к IV. Таким образом, занижение соответствующего класса опасности привело к отсутствию плановых проверок контролирующих органов, что не обеспечило безопасность его эксплуатации.

Прокуратура края направила в Свердловский суд Перми иск с требованием обязать собственников повысить класс опасности этой теплотрассы.

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