На шахте в Прикамье произошла вспышка горючих газов

В воскресенье, 16 февраля, произошел взрыв на шахте в Соликамске.ЧП произошло вечером, в 23:40

Как сообщили в пресс-службе «Уралкалия», в ходе проведения плановых работ подрядной организацией "Тиссен Шахтбау" произошла вспышка горючих газов в стволе строящегося Южного родника СКРУ-2. К счастью, пожара на шахте удалось избежать.

Во время происшествия никто не пострадал. Всех строителей экстренно вывели на поверхность.

Также известно, что в ходе смотра места происшествия горно-спасательным подразделением очагов возгорания выявлено не было, все показатели воздушной атмосферы - в норме.

Рудник начали строить два года назад.На новом южном руднике СКРУ-2 планировалось построить два вертикальных шахтных ствола - №1 и №2. Подрядчиком строительства выступает немецкая компания "Тиссен Шахтбау .

Напомним, ранне мы писали, что при взрыве на шахте в Соликамске погибли 9 человек

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ИСТОЧНИК KP.RU

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