2019-10-09T15:37:04+03:00
Происшествия

В Пермском крае вынесли приговор по делу о гибели девяти горняков в шахте

Фигуранты уголовного дела проведут в колонии-поселении по три-четыре года
Алена ОВЧИННИКОВА
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Один из тогда еще обвиняемых в ЧПОдин из тогда еще обвиняемых в ЧПФото: Николай АНФАЛОВ
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В Прикамье осудили обвиняемых в гибели горняков в шахте Соликамска.

Страшная трагедия произошла в Соликамске накануне Нового, 2019 года. Ранним утром 22 декабря в четвертый ствол шахты СКРУ-3 спустилось 17 горняков. Одна бригада – девять человек – работала на самом нижнем горизонте шахты, остальные – выше.

Вскоре из шахты повалил густой едкий дым, в шахте начался пожар. Те, кто был наверху, сумел подняться в лебедке наверх и не пострадал, остальные оказались заперты в огненной ловушке. В считанные часы к месту ЧП начали съезжаться все экстренные службы края: «скорые», медицина катастроф, МЧС, горные спасатели, полиция, Следственный комитет.

Спасти людей пытались весь день и всю ночь. Горные спасатели, рискуя жизнями, совершили шесть попыток спуститься в шахту, но добраться до горняков, заблокированных под землей, им так и не удалось.

И только рано утром в воскресенье начали осторожно говорить, что шансов найти людей живыми, почти нет.

Полгода по этому делу шло следствие, материалы уместились в 44 тома.

- Чтобы восстановить полную картину происшествия следователи вместе со специалистами несколько раз спускались в шахту и проводили осмотр места происшествия, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Пока шло следствие, было проведено более 20 судебных экспертиз: пожарно-технические, по промышленной безопасности и другие. Заключения экспертов подтвердили версию следствия о виновности подсудимых. Именно при их попустительстве в стволе проводились работы с применением запрещенного к использованию газосварочного оборудование и пропана. Допуск к этим работам у бригады отсутствовал, а инструктаж по соблюдению правил безопасности не проводился.

В итоге причиной пожара, унесшего жизни девяти человек, стало нарушение порядка организации и ведения огневых работ.

Обвинение в «Нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек» предъявили начальнику объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрею Артюхину, начальнику участка № 5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максиму Канищеву, горным мастерам Андрею Купряшкину и Игорю Чукаеву, а также бывшему инженеру по охране труда первой категории компании "УС-30" Святославу Седову.

В августе в Соликамском суде начался суд по этому резонансному делу. Участникам процесса нужно было заслушать показания 86 свидетелей. 9 октября подсудимым вынесли приговор.

Суд назначил наказание Андрею Артюхину в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселении, аналогичные сроки назначены Канищеву, Купряшкину и Седову. Игорь Чукаев приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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