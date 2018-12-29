Суд отклонил апелляцию обвиняемых по делу о ЧП в Соликамске, где в шахте погибли девять горняков

29 декабря Пермский краевой суд рассмотрел апелляции четверых обвиняемых в гибели девяти горняков.

Напомним, около полудня 22 декабря в Соликамске произошел пожар на шахте третьего калийного рудоуправления «Уралкалия». С декабря 2017 года на этой шахте шло строительство нового ствола. Работали там сотрудники подрядной организации из Башкирии - «Управление строительства № 30». Всего на этих работах было занято около сотни человек. В тот момент, когда в шахте начался пожар, внизу, на глубине более трехсот метров, находились 17 рабочих, которые вели бетонирование.

Восьми из них удалось подняться на поверхность, а девять горняков оказались заблокированными в горящей шахте.

Все эти девять человек погибли. Их тела смогли достать из шахты только через сутки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшего смерть трех и более человек. Обвинения по этому делу были предъявлены четверым сотрудникам «Управления строительства № 30»: горным мастерам Андрею Купряшкину и Игорю Чукаеву, начальнику участка - Максиму Канищеву и начальнику объекта - Андрею Артюхину.

25 декабря следователи обратились в суд с ходатайством об аресте всех обвиняемых на время следствия. Соликамский суд согласился удовлетворить это ходатайство, и все четверо были арестованы до 22 февраля. Хотя все они свою вину не признавали.

- Моего подзащитного обвиняют абсолютно необоснованно, - заявил на суде адвокат 29-летнего Игоря Чукаева. – Его уже не было в шахте, когда начался пожар. Его смена завершилась за 6 часов до этого. Ему вменяют в вину то обстоятельство, что в его смене работала электросварка. Но она работала и после его смены.

Андрей Артюхин просил суд назначить ему иную меру – домашний арест или залог в миллион рублей. Но суд отклонил его прошение.

Все обвиняемые подали апелляцию в Пермский краевой суд. В субботу, 29 декабря, эти апелляции были рассмотрены в режиме видеоконференции. Каждое дело рассматривалось отдельно, но вердикты были одинаковы – оставить в силе решение Соликамского городского суда. До 22 февраля все обвиняемые останутся за решеткой.

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