Версия: девять шахтеров погибли в Соликамске из-за русского «авось»

- Опять случилась страшная трагедия с массовой гибелью людей, виноват в которой "русский авось", - говорят эксперты по пожарной безопасности. - Судя по всему, пожар случился из-за того, что во время проведения строительных работ на шахте был нарушен технологический процесс, а на технику безопасности просто наплевали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более человек". Сразу после трагедии на место ЧП выехали следователи по особо важным делам и криминалисты из Перми.

Пока на шахте еще продолжались поисково-спасательные работы, сотрудники СКР прямо в офисе "Уралкалия" проводили первые допросы очевидцев трагедии и руководства "Строительного управления - 30", в том числе сотрудников, которые отвечали за технику безопасности.

- Мы изымаем все бумаги, касающиеся строительства этой шахты - проектную документацию, экспертизы, графики работ, регламенты по правилам безопасности на данном участке и прочее, - сказали нам следователи.

Что загорелось и почему?

В Пермь для оказания практической помощи местным следователям уже приехали самые опытные криминалисты из Москвы. Расследование уголовного дела передано в Центральный аппарат Следственного комитета России. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль.

- Дело передается для расследования в Москву, когда представляет особую сложность и резонанс, - пояснили "КП" в Следственном комитете. - Погибло много людей, необходимо провести тщательное и наиболее полное расследование, в короткие сроки установить всю картину происшествия. Московские и пермские специалисты будут работать вместе.

Пока искали шахтеров, было озвучено немало версий, из-за чего начался пожар. Специалисты, с которыми мы беседовали в оперативном штабе, только мотали головой: гореть в шахте особо нечему.

- Судя по документам горняки производили монтаж податливого слоя - это специальная мастика, которая наносится между горной породой и бетоном, - объясняют специалисты. - После этого рабочие должны были начать бетонные работы. Мы можем предположить, что загорелась мастика, но что послужило причиной возгорания, мы не знаем. Строительные леса тоже могли загореться, по сути это обычные доски.

Как позже сообщил губернатор Максим Решетников, строители вели работы по подготовке к бетонированию ствола, откуда порода должна поступать наверх. Ствол шахты и две пазухи были обработаны полиуретаном - герметиком, который находится между бетоном и породой шахты. Возгорание произошло в пазухах.

Именно поэтому потребовалось много часов, чтобы потушить возгорание. Вода, подаваемая сверху, практически не попала внутрь.

Горняки погибли от отравления угарным газом

- Судя по всему, сильного горения огня в шахте не было, - говорят эксперты, которые проводили судебно-медицинскую экспертизу. - Тела не обгорели. Скорее они, усохли из-за высоких температур. Одежда на погибших немного оплавилась. Причина смерти всех горняков - отравление продуктами горения.

Как сообщил наш источник в силовых структурах, есть версия, что строители при нанесении герметика могли использовать какие-либо нагревательные элементы, которые и вызвали загорание.

Однако коллеги погибших эту версию опровергают:

- На таких горизонтах монтажную пену разбрызгивают, для этого нагревать ее необходимости нет. Тем более, она может разгореться только при температуре свыше 200 градусов.

- Какая у вас версия, из-за чего возник пожар в пазухах?

- У нас нет ни одной логичной версии на этот счет. Огневые работы на этом этапе были не запланированы.

Напомним, в рамках расследования уголовного дела по факту смерти девяти горняков задержано их начальство:

- Андрей Купришкин - горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»;

- Максим Канищев - начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680»;

- Игорь Чукаев - горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»;

- Андрей Артюхин - начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680".

Задержанных уже допросили, сейчас они находятся в СИЗО города Соликамска и ждут, когда им предъявят обвинение В ближайшее время состоится суд, вероятно, следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемых на все время следствия.

- Самый главный начальник - это Андрей Артюхин, он отвечал за все, - говорят сами работяги, коллеги погибших. - Почему задержали мастеров, мы не знаем. Наверное, мужики взяли на себя ответственность за наших товарищей.

Если вина подозреваемых будет установлена, им грозит до семи лет лишения свободы

- Уже проводится пожарно-техническая экспертиза, - сообщил в следствии. - Чтобы сделать хотя бы предварительные выводы о причинах трагедии, необходимо провести осмотр места происшествия. Для этого экспертам предстоит спуститься в шахту, осмотреть участок, где работали горняки и где были обнаружены тела. Найти источник загорания, фрагменты и собрать документальную фиксацию доказательств.

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