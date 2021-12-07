«Могут быть возбуждены новые уголовные дела». Студента, устроившего стрельбу в университете, отправили на психиатрическую экспертизу

Жертвами студента стали шесть человек Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в Пермском университете, продлили арест до 20 февраля. К этому времени расследование резонансного уголовного дела должно быть завершено.

Трагедия, напомним, случилась 20 сентября этого года. В то утро студент-первокурсник приехал в университет с охотничьим ружьем, заряженным картечью. Он шел по территории вуза и стрелял в людей. Погибли шесть человек, более 40 получили огнестрельные ранения и травмы (выпрыгивали из окон аудитории, спасаясь от преступника).

Жертв могло быть и больше - в патронташе преступника было 105 патронов, а он успел выстрелить только около 30 раз. На пути вооруженного преступника оказался полицейский Константин Калинин, который открыл ответный огонь и обезвредил убийцу.

Почти месяц преступник провел в больнице - ему ампутировали ногу, после этого его арестовали и перевели в СИЗО.

Следствие завершат до конца года

На заседании о продлении меры пресечения следователь по особым делам 1-го отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю Сергей Душкин зачитал материалы дела. Он отметил, что Бекмансуров обвиняется в убийстве шести человек и покушении на жизнь еще около сорока, а также в попытке убийства сотрудника полиции. По делу допрошено более тысячи человек, проведено 173 экспертизы.

- Завершить следствие по делу до 13 декабря нет возможности по ряду причин, в том числе потому, что ждем результатов еще 17 экспертиз. Бекмансуров может скрыться от следствия и суда и продолжить заниматься преступной деятельностью, он представляет особую общественную опасность для общества и должен оставаться под стражей. Поэтому мы считаем необходимым продлить арест Бекмансурову на два месяца семь суток, - обратился следователь к суду.

Следователь первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю Сергей Душкин зачитывает материалы дела Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Ходатайство следствия поддержал и государственный обвинитель. А адвокат обвиняемого оставила решение на усмотрение суда, отметив, что на прошлом судебном заседании ее подзащитный не возражал против своего ареста.

В результате суд оставил Бекмансурова под стражей до 20 февраля.

- Сбор доказательной базы мы планируем закончить в конце декабря, а в начале 2022 года - направить дело для утверждения обвинительного заключения прокурору, - рассказал «Комсомолке» после завершения заседания Сергей Душкин.

Экспертиза будет длиться меньше

Для того чтобы выяснить мотивы преступника и причины, толкнувшие его на преступление, следователи назначили стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, которую уже проводят в Санкт-Петербурге.

- Существует два вида экспертиз - амбулаторная и стационарная, - объяснил «Комсомолке» сотрудник в следственных органах. - Первая может быть проведена прямо в следственном изоляторе, когда эксперт проводит краткое исследование и делает заключение. Стационарная - это расширенное обследование, которое обычно длится не меньше месяца. Проводятся различные психиатрические исследования, медицинские манипуляции, тесты, которые позволяют сделать выводы о вменяемости человека.

Если Бекмансурова признают вменяемым, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Охранник был без лицензии, а техника отключена?

Тем временем в СМИ появилась информация о том, что в день трагедии в университете не работала сигнализация. На допросах очевидцы трагических событийдействительно говорили о том, что не слышали никаких сирен и других сигналов, оповещающих о чрезвычайной ситуации, - только звуки выстрелов за окном и в коридорах.

Тогда этот факт объяснили тем, что первокурсник тяжело ранил охранника, и тот не успел нажать тревожную кнопку.

Но теперь появилась и другая версия -системы видеонаблюдения и оповещения в университете попросту не работали. В соцсетях распространили скан документа с итогами проверки, проведенной Федеральным казначейством. Из него следует, что вузом были приняты и оплачены системы видеонаблюдения, контроля, оповещения и управления эвакуацией, находившиеся в неработоспособном состоянии. В итоге ущерб для бюджета составил несколько миллионов рублей.

В Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю подтвердили, что ревизоры проводили проверку в Пермском университете, но комментировать результаты отказались:

- Это закрытая информация, - сообщили в контрольном ведомстве.

- Они и не имеют права комментировать выводы ревизии - в интересах следствия, - пояснил «КП» источник в силовых структурах. - Проверка проводилась в рамках следственных мероприятий. Скорее всего, нерабочую технику могли обнаружить во время осмотра места и проведения технической экспертизы.

- Как события могут развиваться дальше?

- Могут быть возбуждены новые уголовные дела, в том числе по халатности и злоупотреблению должностными полномочиями. Когда случаются такие резонансные события, очень важно не просто поймать и посадить как можно больше преступников, важно досконально разобраться, какие события привели к такой трагедии, и можно ли было ее предупредить. Мы уже имеем Керчь, Пермь, Казань, снова - Пермь. И, тем не менее - на входе сидел охранник без лицензии (Арбитражный суд уже вынес охранному предприятию предупреждение. - Ред.), сигнализация не работала, студенты и преподаватели не были обучены, как действовать в критической ситуации.

КОММЕНТАРИЙ ВУЗА

Эти сведения не соответствуют действительности

-В ряде телеграмм-каналов распространяется недостоверная информация о неправомерном использовании денежных средств и неработающей сигнализации в Пермском университете. - говорится в ответе вуза. - Эти сведения не соответствуют действительности.

Системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и учета доступа закуплены и установлены в соответствии с существующими требованиями безопасности. Оборудование в момент трагедии находилось в работоспособном состоянии. По условиям контрактов сервисное обслуживание и гарантийные обязательства подрядчик обеспечивает до марта 2024 года.

Пермский университет оставляет за собой право обратиться в суд и защищать свою деловую репутацию всеми доступными законными способами.

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