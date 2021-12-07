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7 декабря 2021 14:15

«Могут быть возбуждены новые уголовные дела». Студента, устроившего стрельбу в университете, отправили на психиатрическую экспертизу

Под стражей Тимур Бекмансуров останется до 20 февраля
Авторы (3):
Вероника РАНГУЛОВА
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Жертвами студента стали шесть человек

Жертвами студента стали шесть человек

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в Пермском университете, продлили арест до 20 февраля. К этому времени расследование резонансного уголовного дела должно быть завершено.

Трагедия, напомним, случилась 20 сентября этого года. В то утро студент-первокурсник приехал в университет с охотничьим ружьем, заряженным картечью. Он шел по территории вуза и стрелял в людей. Погибли шесть человек, более 40 получили огнестрельные ранения и травмы (выпрыгивали из окон аудитории, спасаясь от преступника).

Жертв могло быть и больше - в патронташе преступника было 105 патронов, а он успел выстрелить только около 30 раз. На пути вооруженного преступника оказался полицейский Константин Калинин, который открыл ответный огонь и обезвредил убийцу.

Почти месяц преступник провел в больнице - ему ампутировали ногу, после этого его арестовали и перевели в СИЗО.

Следствие завершат до конца года

На заседании о продлении меры пресечения следователь по особым делам 1-го отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю Сергей Душкин зачитал материалы дела. Он отметил, что Бекмансуров обвиняется в убийстве шести человек и покушении на жизнь еще около сорока, а также в попытке убийства сотрудника полиции. По делу допрошено более тысячи человек, проведено 173 экспертизы.

- Завершить следствие по делу до 13 декабря нет возможности по ряду причин, в том числе потому, что ждем результатов еще 17 экспертиз. Бекмансуров может скрыться от следствия и суда и продолжить заниматься преступной деятельностью, он представляет особую общественную опасность для общества и должен оставаться под стражей. Поэтому мы считаем необходимым продлить арест Бекмансурову на два месяца семь суток, - обратился следователь к суду.

Следователь первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю Сергей Душкин зачитывает материалы дела

Следователь первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю Сергей Душкин зачитывает материалы дела

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Ходатайство следствия поддержал и государственный обвинитель. А адвокат обвиняемого оставила решение на усмотрение суда, отметив, что на прошлом судебном заседании ее подзащитный не возражал против своего ареста.

В результате суд оставил Бекмансурова под стражей до 20 февраля.

- Сбор доказательной базы мы планируем закончить в конце декабря, а в начале 2022 года - направить дело для утверждения обвинительного заключения прокурору, - рассказал «Комсомолке» после завершения заседания Сергей Душкин.

Экспертиза будет длиться меньше

Для того чтобы выяснить мотивы преступника и причины, толкнувшие его на преступление, следователи назначили стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, которую уже проводят в Санкт-Петербурге.

- Существует два вида экспертиз - амбулаторная и стационарная, - объяснил «Комсомолке» сотрудник в следственных органах. - Первая может быть проведена прямо в следственном изоляторе, когда эксперт проводит краткое исследование и делает заключение. Стационарная - это расширенное обследование, которое обычно длится не меньше месяца. Проводятся различные психиатрические исследования, медицинские манипуляции, тесты, которые позволяют сделать выводы о вменяемости человека.

Если Бекмансурова признают вменяемым, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Охранник был без лицензии, а техника отключена?

Тем временем в СМИ появилась информация о том, что в день трагедии в университете не работала сигнализация. На допросах очевидцы трагических событийдействительно говорили о том, что не слышали никаких сирен и других сигналов, оповещающих о чрезвычайной ситуации, - только звуки выстрелов за окном и в коридорах.

Тогда этот факт объяснили тем, что первокурсник тяжело ранил охранника, и тот не успел нажать тревожную кнопку.

Но теперь появилась и другая версия -системы видеонаблюдения и оповещения в университете попросту не работали. В соцсетях распространили скан документа с итогами проверки, проведенной Федеральным казначейством. Из него следует, что вузом были приняты и оплачены системы видеонаблюдения, контроля, оповещения и управления эвакуацией, находившиеся в неработоспособном состоянии. В итоге ущерб для бюджета составил несколько миллионов рублей.

В Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю подтвердили, что ревизоры проводили проверку в Пермском университете, но комментировать результаты отказались:

- Это закрытая информация, - сообщили в контрольном ведомстве.

- Они и не имеют права комментировать выводы ревизии - в интересах следствия, - пояснил «КП» источник в силовых структурах. - Проверка проводилась в рамках следственных мероприятий. Скорее всего, нерабочую технику могли обнаружить во время осмотра места и проведения технической экспертизы.

- Как события могут развиваться дальше?

- Могут быть возбуждены новые уголовные дела, в том числе по халатности и злоупотреблению должностными полномочиями. Когда случаются такие резонансные события, очень важно не просто поймать и посадить как можно больше преступников, важно досконально разобраться, какие события привели к такой трагедии, и можно ли было ее предупредить. Мы уже имеем Керчь, Пермь, Казань, снова - Пермь. И, тем не менее - на входе сидел охранник без лицензии (Арбитражный суд уже вынес охранному предприятию предупреждение. - Ред.), сигнализация не работала, студенты и преподаватели не были обучены, как действовать в критической ситуации.

КОММЕНТАРИЙ ВУЗА

Эти сведения не соответствуют действительности

-В ряде телеграмм-каналов распространяется недостоверная информация о неправомерном использовании денежных средств и неработающей сигнализации в Пермском университете. - говорится в ответе вуза. - Эти сведения не соответствуют действительности.

Системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и учета доступа закуплены и установлены в соответствии с существующими требованиями безопасности. Оборудование в момент трагедии находилось в работоспособном состоянии. По условиям контрактов сервисное обслуживание и гарантийные обязательства подрядчик обеспечивает до марта 2024 года.

Пермский университет оставляет за собой право обратиться в суд и защищать свою деловую репутацию всеми доступными законными способами.

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