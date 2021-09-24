«Операция длилась шесть часов». Пермский студент, получивший 5 ранений во время нападения на университет, пришел в себя

Сергей Юматов Пришел в себя после сложнейшей операции. Фото: личная страница в социальной сети.

22-летний Сережа Юматов, один из пострадавших во время стрельбы в Пермском университете пришел в себя. Об этом рассказали его товарищи-однокурсники. Студент экономического факультета получил серьезные ранения, нападавший выпустил в него 5 патронов. Парень в этот момент находился в химическом корпусе. В тяжелейшем состоянии его доставили в больницу. Пермские медики прооперировали раненного и на следующий день самолетом МЧС его доставили в клинику Москвы.

- Сергей перенес операцию, которая длилась 6 часов, - говорят друзья студента. - Ему удалили все осколки, сделали все, что смогли. Врачи говорили, что прогнозы были хуже, чем сейчас, его состояние стабилизировалось. Поэтому Сережа точно поправится, он большой молодец!

Врачи даже разрешили ему позвонить родителям, он поговорил с мамой, в понедельник они летят к нему в Москву.

- У него 5, а может даже 6 огнестрельных ранений, мы считали по дыркам в куртке, а у него еще ранение кисти, - рассказала сестра Сергея Полина. - Сейчас он в сознании, дышит сам, состояние стабильное. Перенес 2 операции, больше хирургических вмешательств быть не должно. В понедельник врачи планируют переводить его на интенсивную терапию, приедут родители.

Когда Сережу увезли в столицу, активисты экономического факультета ПГНИУ открыли сбор средств для его семьи.

- Практически за двое суток нам удалось собрать почти 400 000 рублей, - говорят студенты. - Деньги будут переданы родителям Сергея и их хватит на полное восстановление. Сбор закрыт.

По информации Минздрава Пермского края на 24 сентября, состояние пациентов, находящихся на лечении в Перми, стабильное, без динамики, выписанных пока нет.

«КП» желает скорейшего восстановления Сереже Юматову и всем пострадавшим в трагедии.

Нападавший выпустил десятки патронов в беззащитных людей. Фото: СК России.

Напомним, трагедия в университете Перми случилась 20 сентября. На территорию вуза пришел вооружений студент первокурсник Тимур Бекмансуров. Он открыл стрельбу из дробовика по тем, кто попадался ему на пути. Он убил 6 человек, еще 19 получили огнестрельные ранения. Пермским врачам удалось сохранить жизни всем пострадавшим. 7 наиболее тяжелых пациентом спецбортом направили на лечение в Москву.

Читать также

Почему 18-летнему «студенту с дробовиком» удалось обмануть систему

«КП» поговорила с психиатрами и психологами, которые помогли понять, как школьник получил штамп, открывший ему путь к владению оружием (Подробнее...)

«Перевязывал раны своей одеждой». Студент из Ирака рассказал, как помогал раненым при стрельбе в пермском университете

Одним из пострадавших стал его близкий друг, закрывший своим телом девушку (Подробнее...)

"Впервые проспала на занятия". Студенты и преподаватель Пермского университета поделились своими историями чудесного спасения во время стрельбы

Их выручили опоздавшее такси и очередь в печатном салоне (Подробнее...)