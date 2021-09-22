«Я только заберу диплом и вернусь». Три жертвы Тимура Бекмансурова, которые оказались в университете по роковой случайности

Трагедия в Пермском государственном университете потрясла всю страну. Фото: Андрей МАТЛИН

Трагедия в Пермском государственном университете потрясла всю страну. С момента чудовищного преступления, которое совершил 18-летний студент-первокурсник, прошло лишь два дня, и родные и близкие до сих пор не могут поверить, что их сыновей, дочерей, друзей нет в живых. Разумеется, что в день трагедии родственники были не в силах разговаривать о произошедшем, но прошло немного времени и в память о своих родных они поделились воспоминаниями и рассказали, что в тот день их близкие оказались в вузе по роковой случайности.

«Пришла в вуз за красным дипломом»

Обаятельная улыбка, буйные каштановые кудри и уверенный взгляд. На своих фотографиях ВКонтакте 24-летняя Анна Айгельдина выглядит обворожительной и нежной. По воспоминаниям друзей, Анна была энергичной, очень веселой и постоянно стремилась к новым знаниям. Этим летом она закончила магистратуру химического факультета с красным дипломом, но за документом девушка пришла в университет именно 20 сентября.

Анна Айгельдина. Фото: личная страница девушки в соцсетях

- Она приехала со своим женихом, - рассказывает сестра Анны. - По пути сказала, что не прочь что-нибудь перекусить. Жених предложил куда-нибудь заехать, а она сказала: «Давай после университета». Хотела забрать диплом и тут же вернуться. Зашла в корпус, а жених остался ждать на улице, но так и не дождался.... Аня была очень жизнерадостная, домашняя, любила животных, могла всегда найти общий язык с любым человеком, очень эмоциональная, я бы сказала даже чересчур эмоциональная, если кто-то при ней получит маленькую царапину, она тут же рвалась ее обработать. На первом месте у нее была учеба, Аня всегда тянулась к знаниям, только потом у нее появился жених и она стала еще намного счастливее. Аня не курила, практически не пила, говорила, что ей и без этого весело. Еще она очень любила фотографировать и фотографироваться. Я никогда ее не забуду.

Бывшая однокурсница Анны вспоминает, что она была позитивной, отзывчивой, абсолютно бесконфликтной, веселой, доброй девушкой. Как и все девочки, мечтала о простом человеческом счастье - найти свою любовь, выйти замуж и устроиться на хорошую работу.

- Нас было пять подруг, - рассказывает однокурсница Анны. - Мы учились в одной группе и постоянно были вместе, жили в общежитии в комнатах напротив, в одной из них мы часто собирались - решали задачки и просто болтали. Аня всегда нас смешила своими забавными фразами и движениями, как скажет что-нибудь: хоть стой, хоть падай. Я навсегда запомню ее как очень красивую и веселую девчонку.

«Перенесли пары в другой корпус»

Александра Мохова была студенткой четвертого курса механико-математического факультета. Как рассказала однокурсница убитой девушки Ксения, по несчастливой случайности в тот роковой день занятия их группы перенесли именно в тот корпус, куда и пришел вооруженный студент.

Александра Мохова. Фото: личная страница девушки в соцсетях

- Обычный понедельник. У нас с ребятами был шикарный план на день: едем в универ, а потом в веревочный центр, - вспоминает Ксения. - Но по несчастливой случайности вторая и третья пара у нашей группы проходила не в нашем корпусе, а в восьмом ( куда и зашел вооруженный студент - Ред.). Должна была начаться последняя пара, времени было практически 11:30. Девочки Аня и Саша ( убитая Александра Мохова - Ред.) решили сходить в туалет, даже не смотря на то, что пара скоро начнется. Ровно через две минуты как они ушли, мы услышали выстрелы. Аня и Саша столкнулись с ним в коридоре. Саша шла первая, Аня успела убежать, а Саша.....

- Саша была очень отзывчивым и добрым человеком, - вспоминает Ксения. - Мы вместе учились, дружить начали очень близко с третьего курса. Среди всех друзей Саша была единственной с четким планом на жизнь - стать учителем математики. Она хотела окончить бакалавриат мехмата, пойти на психолога, а потом идти работать в школу, в которой училась. Она всегда старалась оставаться на позитиве, вечно улыбалась. Ну и была очень дружелюбной, это, наверное, первое, что приходит на ум, когда я о ней вспоминаю.

«Пришла на экскурсию в ботанический сад университета со своей внучкой»

20 сентября 30 второклассников пришли на экскурсию в Ботанический сад Пермского госуниверситета. Закончилась она как раз в полдвенадцатого - когда по территории с ружьем в руках прошел Тимур Бекмансуров.

Маргарита Энгаус. Фото: Минздрав Пермского края.

Услышав выстрелы, школьники, по команде взрослых, залегли среди деревьев и выключили мобильники, чтобы звонком не привлечь внимания нападавшего. Кроме учителя, сопровождала класс бабушка одной из второклассниц - медик Маргарита Энгаус. Она погибла от выстрела нападавшего.

Маргарита Геннадьевна Энгаус была известным медиком, врачом-эндоскопистом. 43 года она лечила людей.

- Маргарита Геннадьевна родилась в Гремячинске в апреле 1955 года, после школы поступила в ПГМИ, который окончила в 1982 году по специальности «Лечебное дело»,- рассказали в Минздраве Пермского края. - Она трудилась в МСЧ №2, ГКБ №7, Клинической больнице Свердловского района врачом-эндоскопистом. Коллеги вспоминают ее как отличного товарища, прекрасного специалиста, доброго человека.

- Я с ней проработала больше 25 лет, - рассказывает Светлана Журавлева, заведующая отделением №3 Клинической больницы Свердловского района. -Маргарита Геннадьевна - прекрасный человек, отзывчивый, добрый, неконфликтный. Всегда шла на помощь людям. Она очень любила двоих своих детей и внучку. У нее чудесная медицинская семья: и сын, и муж - врачи. Этим летом Маргарита Геннадьевна ушла из больницы, чтобы ухаживать за больной матерью и заниматься внучкой. Не сомневаюсь, что она сама вызвалась помочь учителю и пойти с детьми в Ботанический сад. Еще раз хочу подчеркнуть - очень добрым человеком она была.

Ботанический сад, где во время нападения студента-первокурсника проходила экскурсия для школьников. Фото: Андрей МАТЛИН

- Маргарита Геннадьевна всегда была готова помочь, - подтверждает еще одна коллега Маргариты Энгаус, заведующая акушерским стационаром больницы Любовь Нижегородова. - Помню, надо было срочно провести одной пациентке обследование, а у Маргариты Геннадьевны уже закончилась смена, и она ушла домой. Я ей позвонила - и она тут же вернулась и сделала все, что надо. Она была очень отзывчивым человеком.

Мы поговорили и с теми студентами, которые по счастливой случайности или же волею судьбы в этот день не пришли в университет.

«Я должна была быть в это время в университете. Должна была идти на пару. Но так получилось, что я уснула и не поставила будильник и проснулась тогда, когда мне начали названивать и спрашивать: «Ты цела? С тобой все хорошо», - говорит Влада, студентка факультета современных иностранных языков и литератур.

«А у меня друг с «эконома» пару проспал вчера. Просто будильник не услышал и продолжил спать. А пара должна была начаться в 11:30 в восьмом корпусе», - рассказывает Олег, пришедший к мемориалу студент.

«Когда ты случайно принимаешь душ дольше обычного, когда случайно в фотосалоне очень долго печатали файлы. Когда случайно «собираешь» все светофоры и приезжаешь в универ на 4 минуты позже обычного. Случайно ли?», - делится Полина, студентка историко-политологического факультета.

Напомним, 20 сентября 18-летний студент-первокурсник Тимур Бекмансуров пришел с дробовиком в Пермский государственный университет и устроил там кровавую бойню. Его жертвами стали 6 человек, более тридцати получили различные травмы. Обезвредил нападавшего сотрудник ГИБДД Константин Калинин.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Я буду любить тебя вечно». В Перми прощаются с погибшими при стрельбе в университете

22 сентября похоронят Ксению Самченко и Екатерину Шакирову (Подробнее...)

Мама студента, устроившего массовый расстрел в Пермском университете: Я знала про оружие, но сын убедил, что все будет легально

Допрос матери Тимура Бекмансурова длился несколько часов (Подробнее...)

Младший лейтенант Константин Калинин: «Пока бежал к главному входу, достал пистолет и дослал патрон в патронник»

Полицейский, обезвредивший Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском университете, рассказал подробности задержания (Подробнее...)

Доцент Пермского университета спасла целый поток третьекурсников: «Во время стрельбы пришлось зафиксировать дверь ремнем»

Александра Юминова заблокировала дверь, в которую стреляли (Подробнее...)