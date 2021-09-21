Профессор Пермского университета Олег Сыромятников продолжал лекцию и во время стрельбы: «А что, мне надо было тоже прыгать в окно?»

Олег Сыромятников. Фото: личная страница в facebook

20 сентября, в полдвенадцатого у студентов первого курса филфака Пермского университета начались занятия по истории русской литературы. Профессор Олег Сыромятников читал лекцию по литературе Древней Руси.

- Примерно через 10 минут после начала лекции в аудиторию зашла женщина - мама маломобильной студентки, которая сопровождала ее на учебу, - рассказал perm.kp.ru Олег Сыромятников. - Она села на стул возле доски и начала что-то лихорадочно искать в телефоне. Я спросил ее: «Почему вы не идете на улицу?» Она отвечает: «Меня не выпустили, потому что там стреляют».

Напомним, в этот момент студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров начал расстреливать из дробовика студентов и сотрудников университета. Он убил шестерых и ранил более 20 человек. Еще несколько студентов пострадали, выпрыгнув из окон на улицу.

Аудитория, где шли занятия филфака, находится на пятом этаже. Ее окна выходят на противоположную сторону от университетского двора, по которому шел Бекмансуров. Выстрелов в ней не было слышно. Профессор закрыл на засов металлическую дверь аудитории и спокойно продолжил лекцию.

- А что мне надо было делать? Прыгать в окно, бежать в коридор? Я преподаватель, я должен вести занятия, - объясняет профессор Сыромятников. - Оповещение, которое должно было звучать в университете, не сработало. Я позвонил декану факультета, спросил: «Что делать?» Он ответил: «Была стрельба, меры приняты, правоохранительные органы на месте, продолжайте занятия». Я включил громкую трансляцию и озвучил его слова студентам. Но мама той студентки создала паническое состояние. Она начала переставлять коляску своей дочери назад, сама полезла под парту. Вслед за ней стали залезать под парты и девочки.

А Олег Сыромятников продолжил занятия.

- Я понимал, что пройдя по коридору, стрелявший может ткнуться в закрытую дверь и начать в нее стрелять, - говорит профессор. - Но железную дверь из ружья пробить невозможно, - я это знаю, я служил в армии. И дети в панике прыгали из окон совершенно напрасно. Достаточно было запереться внутри. Но даже, если бы стрелявший каким-то невозможным способом проник в дверь, я знаю, как себя вести в таких случаях. Я мужчина, я смог бы постоять за себя и студентов. Охотничье оружие требует перезарядки. И абсолютно правильно поступил тот гаишник, что обезвредил бандита: уклонился от выстрела и ранил его из табельного оружия. Блестяще. Я бы ему сразу старшего лейтенанта дал.

Профессор Сыромятников считает, что паники можно было избежать, и пострадавших было бы меньше, если бы студенты заперлись в аудиториях.

Но у председателя Высшего совета Российского союза спасателей Алексея Дударева другое мнение.

- В любой нештатной ситуации надо аккуратно эвакуироваться из здания, – говорит он. – Если стрельба проходила в одном направлении, надо было выйти через эвакуационный выход, находившийся в другой стороне. Ситуация могла бы развиваться и по-другому. В этот раз нападавший пришел с ружьем. Но он мог взять и самодельное взрывное устройство. Начался бы пожар – куда бы с пятого этажа люди девались, из запертой аудитории? В данный момент решение профессора, возможно, спасло ребят. Но в принципе, всегда нужно эвакуироваться. И в вузах и других ученых заведениях должны проходить тренировки по эвакуации, чтобы люди знали, в каком направлении находятся запасные выходы.

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