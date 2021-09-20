При стрельбе в Пермском университете погибла известный врач Маргарита Энгаус

Фото: Минздрав Пермского края

20 сентября 30 второклассников пришли на экскурсию в ботанический сад Пермского госуниверситета. Закончилась она как раз в полдвенадцатого – когда по территории с ружьем в руках прошел Тимур Бекмансуров.

Напомним, студент-первокурсник пришел в университет с дробовиком и открыл огонь по людям. Услышав выстрелы, школьники, по команде взрослых, залегли среди деревьев и выключили мобильники, чтобы звонком не привлечь внимания нападавшего. Кроме учителя сопровождала класс бабушка одного из второклассников – медик Маргарита Энгаус. Она погибла от выстрела нападавшего.

Маргарита Геннадьевна Энгаус была известным медиком, врачом-эндоскопистом. 43 года она лечила людей.

- Маргарита Геннадьевна родилась в Гремячинске в апреле 1955 года, после школы поступила в ПГМИ, который окончила в 1982 году по специальности "Лечебное дело",- рассказали в Минздраве Пермского края. - Она трудилась в МСЧ 2, ГКБ 7, Клинической больнице Свердловского района врачом-эндоскопистом. Коллеги вспоминают ее как отличного товарища, прекрасного специалиста, доброго человека.

"Комсомольская правда" приносит соболезнования родным и близким Маргариты Энгаус, а также родственникам всех погибших при стрельбе в Пермском университете.

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