Стрельба в Пермском государственном университете. Последние новости на 21 сентября 2021 года

В больницах находятся 19 человек. Фото: instagram министра образования Пермского края Раисы Кассиной

По последним новостям на утро 21 сентября, в больницах в Перми на данный момент находятся 19 человек. Семерых тяжелых пациентов по распоряжению Михаила Мурашко перевезут бортом МЧС в федеральные клиники для дальнейшего лечения.

- Остальные пострадавшие продолжат лечиться в клиниках Перми. Им, их близким и всем, кому это необходимо, будет оказана психологическая помощь. Эти вопросы координирует краевая служба медицины катастроф, у специалистов которой, увы, накоплен большой опыт психологической поддержки и реабилитации в условиях ЧС, - сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Состояние 18-летнего Тимура Бекмансурова оценивают как тяжелое. Ему проведут психиатрическую экспертизу.

Напомним, утром 20 сентября всю страну облетела ужасная новость - 18-летний студент-первокурсник Тимур Бекмансуров пришел с дробовиком в Пермский государственный университет и устроил там кровавую бойню. Его жертвами стали 6 человек, 24 получили различные травмы.

В память о погибших при стрельбе в пермском университете организовали стихийный мемориал. Мы ведем прямую трансляцию с территории Пермского государственного университета.

Смотреть видеосюжет Пермь после стрельбы. День первый: прямая трансляция

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