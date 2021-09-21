«До последнего думала, что не он». Классный руководитель погибшего в ПГНИУ студента рассказала о своем ученике

Ярослав Арамелев погиб во время вооруженного нападения на университет в Перми. Фото: личная страница Вконтакте.

Во время нападения на университет в Перми погиб 19-летний Ярослав Арамелев. Второкурсник физического факультета оказался на пути стрелявшего и был расстрелян.

На странице Ярослава в социальный сети десятки комментариев со словами соболезнования знакомых и незнакомых людей: «Покойся с миром», «Глубочайшие соболезнования близким юноши. Плачем и скорбим вместе с вами», «Слов нет. Такой красивый, талантливый, воспитанный. Жить да жить, радовать близких, родных, любимых, а тут в самом юном возрасте оборвалась жизнь...Царствия тебе небесного, солнечный парень».

Скорбят о Ярославе и в его родной 135 школе, именно ее он закончил в 2020 году: «Скорбим с родителями и близкими, склоняя головы. Навсегда останется в памяти и сердцах педагогов и одноклассников Арамелев Ярослав. Пусть тебе земля будет пухом, наш мальчик. Коллектив МАОУ «СОШ 135».

Классным руководителем Ярослава Арамелева в 10 и 11 классе была Алла Буянова. Педагог рассказала «КП» о своем ученике.

- Я сейчас просто плачу. Боже мой, до последнего думала, что не он. Как так могло получиться, - сквозь слезы говорит учитель. - Семья у Ярослава очень приятная, многодетная. В этом году сестренку Ярослава привели к нам в 1 класс, еще у него есть брат, он учится в 9 классе, но не в нашей школе. Ярослав учился у нас два года - 10 и 11 класс. Семья дружная, спокойна, очень добрые отношения в семье. Мама была в родительском комитете класса, очень помогала в организации. Ярослав хорошо воспитан, в свое время занимался спортом, если не ошибаюсь, спортивной аэробикой, занимался в музыкальной школе по классу скрипка. В 10 классе определился с профильной физикой и математикой, занимался робототехникой, принимал участие в технических (изобретательских) конкурсах. Выбрал для поступления ПГНИУ, физический факультет. Учился. В этом году с родителями пришел на линейку младшей сестры. Не понимаю, почему такое должно было с ним случится. Как вообще такое допустимо.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования семье погибшего Ярослава Арамелева.

Напомним, вооруженное нападение на ПГНИУ произошло утром 20 сентября, на территорию вуза зашел молодой человек с оружием, он открыл стрельбу по студентам, на улице, а потом зашел в главный корпус и стрелял во всех, кто попадался ему на пути. По официальным данным, погибли 6 человек, 24 ранены. Нападавшего Тимура Бекмансурова ранили во время задержания, он прооперирован и находится в больнице.

21 сентября в Перми объявлен днем Траура по погибшим во время вчерашней трагедии в ПГНИУ.

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