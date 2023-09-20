Такое не забыть никогда: в Перми почтили память погибших при стрельбе в университете

К мемориалу в память о погибших весь день несли цветы. Фото: Анна Маркова

Прошло два года со дня трагедии в Пермском государственном университете. 20 сентября 2021 года студент первого курса юридического факультета Тимур Бекмансуров с ружьем в руках шел по территории кампуса и стрелял в каждого, кто был в поле его зрения.

Стрелял в каждого, кто был на пути

Студент первого курса Сергей Юматов, который был ранен одним из первых и чудом остался жив, вспоминает, что сначала никто не поверил, что у Бекмансурова было в руках боевое оружие.

- Людей возле проходной было много, мы увидели его, но никто сначала не подумал, что он стрелять будет. Я крикнул ему: «Убери оружие, что людей пугаешь?». И туту же получил выстрел.

Сергей в последний момент успел закрыть лицо рукой, дробь разлетелась по телу, задев внутренние органы, в общей сложности он получил 9 ранений.

Студенты с криками начали разбегаться в стороны. Убийца выстрелил в охранника и уверенной походкой пошел по территории университета. В здании географического факультета он расправился с беззащитными девушками и женщиной, стрелял им в головы, чтобы у жертв не было шансов выжить.

Студенты, слыша выстрелы, с ужасом баррикадировались в кабинетах, прятались под парты, а кто был на втором этаже, прыгали из окон, чтобы спастись. Тогда многие иp ребят получили различные травмы.

Тимур Бекмансуров сам был студентом этого вуза. Фото: соцсети.

Получил шесть пуль

Бекмансуров убил шесть человек, ранил более 20-ти. Остановить безумного студента смог сотрудник ГИБДД Константин Калинин. Он находился в отделе полиции, расположенном неподалеку от университета, когда туда забежал кто-то из студентов и крикнул, что в вузе идет стрельба.

На суде Калинин рассказал, что когда забежал в учебный корпус, Бекмансуров спускался по лестнице и перезаряжал ружье.

- Я встал за угол и крикнул: «Бросай оружие!». Он развернулся и выстрелил в меня.

Константину Калинину удалось увернуться и выстрелить в ответ. Он разрядил в Бекмансурова всю обойму Макарова, из восьми выстрелов в цель попали шесть.

- Когда он упал, я подбежал и спросил, есть ли в университете сообщники, - вспоминает Калинин. - Он ответил, что никого нет, он один. На вопрос о причинах стрельбы не ответил, только попросил убить его.

Константин Калинин обезвредил нападавшего. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На допросах у следователей Бекмансуров рассказывал, как расправлялся с людьми и попросил добавить, что в тот день хотел убить как можно больше. На вопрос о том, зачем он это сделал, говорил, что у него была немотивированная агрессия к людям и суицидальные мысли.

В своем последнем слове студент-убийца просил не применять в отношении него максимальное наказание, говорил, что раскаивается и признает вину. Но решение Пермского краевого суда было справедливо суровым, и в декабре 2022 года Бекмансурова приговорили к пожизненному лишению свободы.

Ректор ушел с поста

Через восемь месяцев после стрельбы в университете ректор вуза Дмитрий Красильников и первый проректор Павел Блусь стали фигурантами уголовного дела. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц». Дмитрию Красильникову пришлось покинуть свой пост. Сейчас вуз возглавляет Игорь Германов, который с 2009 года работал доцентом кафедры социологии.

В целях повышения безопасности в вузе установили турникеты с системой распознавания лиц. В базу данных занесли студентов, преподавателей и сотрудников вуза. На входе по-прежнему будут дежурить охранники. Но пройти через турникеты смогут только те, кого распознают умные камеры.

Тимур Бекмансуров получил пожизненный срок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- А вот гости университета должны будут предварительно зарегистрироваться, отсканировав на терминале свой паспорт или водительское удостоверение, - объяснил директор университетского интернет-центра Владимир Сушин. – При этом возможны варианты дополнительного контроля. Например, в систему можно занести требование о том, что имя и фамилия посетителя должны быть предварительно внесены по решению администрации в базу данных. Либо после регистрации гостя кто-то должен подтвердить запрос на его посещение.

Также в университете планируют завести в системе распознавания лиц «черный список».

- Руководителям вуза и службы безопасности предстоит определить параметры, кто в него будет включаться, - говорит Владимир Сушин. – Возможно, это будут лица, имеющие лицензию на оружие или судимости. Помимо всего прочего умные камеры научили подавать на пульт охраны сигнал тревоги, если они заметят в фойе оставленные кем-то сумки, коробки и другие подозрительные предметы.

На территории кампуса построят часовню

На территории Пермского университета в память о погибших построят часовню. Подготовительные работы уже начались. Это будет храм-часовня во имя святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла в память о погибших.

Идею строительства одобрил Ученый Совет ПГНИУ. Предложение утверждено решением Наблюдательного Совета университета.

Эскизом будущей часовни послужила часовня во имя преподобного Сергия Радонежского, которая находится на Егошихинском кладбище Перми.

Память погибших почтили минутой молчания

Ко второй годовщине трагедии в вузе рядом с геологическим корпусом установили памятный мемориал. На нем висят фото шести погибших: Екатеринины Шакировой, Ксении Самченко, Александры Моховой, Анны Айгельдиной, Ярослава Армелева и Маргариты Энгаус.

Сегодня, 20 сентября, сюда пришли несколько десятков студентов, педагоги и сотрудники университета, чтобы почтить их память минутой молчания. Сообщение – напоминание о трагических событиях того дня прозвучало из динамиков во всех корпусах университета.

Люди приходили с цветами, гвоздиками, розами. Бережно укладывали их на мемориал и вглядывались в фото погибших.

Многие были не знакомы с погибшими, но пришли, чтобы почтить их минутой молчания. Фото: Анна Маркова

- Мы не были знакомы с погибшими, во время нападения у нас занятия проходили в соседнем корпусе, - вспоминает Екатерина, студентка ПГНИУ. – Слышали выстрелы, закрылись в кабинете и вышли только когда за нами пришли. Конечно, мы пережили жуткий страх и нам очень жаль, людей, которые погибли, молодые, красивые. После случившегося, я долго не чувствовала себя в безопасности, была подозрительной, вглядывалась. Трагедия сказалась на всех на нас, в то же время, она выявила проблемы с безопасностью, которые потом были решены. Сегодня мы пришли сюда, чтобы вспомнить тех, кто невинно погиб.

С большим букетом красных роз пришел и герой-полицейский, обезвредивший Бекмансурова. Константин Калинин был вместе с супругой и дочерью. Но от общения вежливо отказался.

Такое не забыть никогда

- Сережа, конечно, помнит, какой сегодня день, - говорит мама раненого студент Сергея Юматова Ирина Михайловна. – Сказал мне накануне: «Мам, годовщина же 20-го, мой второй день рождения». И на этом все, больше об этом вспоминать и говорить не хочет. Мы никаких судебных исков не подавали, несмотря на все его травмы. Нам приходили периодически письма из суда, но я и Сережа их не читаем, читает только папа. Пытается вычеркнуть все это, но то, что произошло в тот день, все равно напоминает о себе. Под новый год мы с ним шли по улице и мальчишки над нами подшутить решили: под ноги петарду бросили. Сережа меня на снег повалил и накрыл собой. Поднялись с ним, отряхнулись, посмеялись, но я вижу, что его немного затрясло, я ничего не сказала, погладила его по спине, поняла, что он снова все вспомнил.

Выстрел в Сережу раздробил ему правую руку, он долго восстанавливался, мама хотела, чтобы он оформил инвалидность, но парень отказался и сказал, больше этот вопрос не поднимать. Он старается забыть о том, что случилось. Единственное, о чем он не забывает, так это о людях, которые спасли ему жизнь и благодарит их. На помощь пострадавшему тогда пришла преподавательница Людмила Вяткина. В этот же момент мимо них проезжал Сергей Поляков, они отвезли парня в больницу. А в день медицинского работника Сергей приходил к врачам, которые первыми приняли его и поблагодарил, за то, что они сделали.

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