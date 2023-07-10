«Под ней дымилась трава»: сотрудник железной дороги в Пермском крае рассказал, как нашел на рельсах обожженную девочку

Дежуривший сотрудник железной дороги рассказал о найденной на путях обожженой девочке. Скрин с видео. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врачи продолжают бороться за жизнь 15-летней школьницы, перенесшей жуткие муки после общения с ровесниками. Компания, напомним, «отмечала» расставание одного из парней со своей девушкой.

Подростки раздобыли спиртное и вскоре перестали контролировать свои действия. История закончилась жуткой трагедией: школьницу, которая оказалась в компании, облили горючей жидкостью и подожгли.

На месте, где была найдена школьница, обуглилась земля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обожженную девочку, лежащую вдоль железнодорожных путей, нашли в Пермском крае утром 9 июля. Она находилась на грани жизни и смерти. Ее обнаружил машинист поезда и по рации передал информацию в «скорую помощь» и полицию.

- Я дежурил в то утро, и около 6.15 машинист поезда сообщил мне по рации, что на обочине первого пути лежит голая девушка в одних носках и вся в крови, - рассказал «КП» сотрудник железной дороги. – Я сообщил об этом дежурной по станции, оттуда информация ушла в «скорую». Было ощущение, что девушку положили на рельсы – там была кровь, а потом она оттуда сползла и потеряла сознание. На теле были ожоги, и даже сухая трава вокруг дымилась. Чувство, что либо она сама споткнулась и упала, либо ей помогли. Когда приехали врачи, она по-прежнему была без сознания. Но медики привели ее в чувство, и она смогла ответить, как ее зовут и сколько ей лет. Глаза, правда, при этом она не открывала. Еще ее спросили, тебя кто-то бил? На что она ответила, нет.

Первой девочку увидел машинист поезда. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пострадавшую поместили в машину «Скорой» и увезли в больницу, вскоре ей вызвали вертолет санавиации, но забрать ее в Пермь врачи не смогли: пострадавшая была нетранспортабельна.

Рядом с местом у железной дороги до сих пор лежит коробок спичек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врачи Октябрьской ЦРБ продолжают постоянно оставаться на связи с врачами Краевой больницы и консультируют коллег. Не исключено, что в ближайшее время пострадавшую школьницу вновь попробуют транспортировать в Пермь на лечение.

После случившегося был задержан и арестован 16-летний десятиклассник из Октябрьского. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

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