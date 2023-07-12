Подростку, который поджег 15-летнюю девочку в Прикамье, ужесточили статью

Теперь школьника подозревают в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи продолжают расследование уголовного дела о покушении на убийство 15-летней девушки в Октябрьском округе. В настоящее время в целях полного и объективного установления всех обстоятельств произошедшего передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, чудовищное преступление произошло ночью 8 июля. По версии следствия, девочка по приглашению обвиняемого пришла к нему домой. Родителей и иных лиц дома в это время не было. В указанное время парень, находясь недалеко от дома, облил горючей жидкостью и поджег свою несовершеннолетнюю знакомую. С сильными ожогами потерпевшую доставили в больницу.

Однако по словам отца пострадавшей девочки, местных жителей и источника «Комсомолки» в силовых структурах, подростков, которые измывались над девочкой, было трое.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». Подозреваемого задержали и с его участием провели следственный эксперимент на месте. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение в «покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью». Девочка по-прежнему находится в больнице в тяжелом состоянии.

– В настоящее время следователями отдела по расследованию особо важных дел продолжается проведение комплекса необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

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