Баловался психоактивными веществами: в суде вскрылись новые подробности о Тимуре Бекмансурове

Бекмансуров оформил лицензию на оружие еще в школе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

13 октября на суде по делу о вооруженном нападении на Пермский университет должны были допросить отца подсудимого - Марата Бекмансурова, но приехать на заседание суда он не смог. Прошедший через «горячие точки», мужчина отправил заявку, чтобы уйти добровольцем в зону СВО. В настоящий момент он ждет звонка из военкомата с информацией о дате и времени отправки.

Поэтому вчера весь день допрашивали ребят, которые учились с подсудимым в одной школе. Пока одноклассники рассказывали, каким был Тимур Бекмансуров, он, как и всегда, даже взгляда в их сторону не бросил.

Отправил фото с синяками на плечах

- Мы учились вместе с шестого класса, - рассказал на суде близкий друг Бекмансурова Павел. - Мы общались небольшой компанией, с остальными одноклассниками он не поддерживал отношения. Конфликтов в классе никаких не было, его не обижали, но он всегда был сам в себе, а в старших классах отдалился и от нас. Постепенно перестал выходить на улицу, объясняя, что у него дела, и стал нелюдимым.

Друг объяснил, что в шестом-седьмом классах никто из них об оружии даже не думал, а Бекмансуров уже вовсю им интересовался.

- В 11-м классе он рассказал, что когда ему исполнится 18 лет, он оформит лицензию на оружие, - давал показания парень. - А позже рассказал, что и лицензию получил, и помповое ружье приобрел. Оружие своими глазами я не видел, так как дома у него был только один раз, еще до того, как он его купил.

Друг объяснил, что в шестом-седьмом классах Бекмансуров уже вовсю интересовался оружием. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Он мне скинул фото ружья в мессенджере. Ружье на фото лежало на диване. А через какое-то время он отправил мне еще одно фото, где он стоит по торс голый, а на плечах - синяки от отдачи приклада. Потом поделился, что купил себе каску.

С матерью у Бекмансурова были плохие отношения. А еще, рассказали одноклассники, в старших классах он начал выпивать и баловаться психоактивными веществами.

На вопрос, был ли Бекмансуров в школе агрессивным, друг ответил, что в целом - нет, но один раз на уроке химии после полученной «двойки» он угрожал учительнице прийти в школу с оружием и застрелить ее.

Любимая тема на истории - войны

Самым любимым предметом у Бекмансурова была история. Любимые темы - это войны: Чеченская и Афганская. Однажды учительница даже разрешила ему провести целый урок об этом.

Еще один одноклассник Бекмансурова рассказал, что готовился вместе с ним к поступлению на юридический факультет. И всегда поражался его хорошим знаниям истории и обществознания.

- У нас была небольшая группа из тех, кто готовился сдавать историю и обществознание, и какой бы вопрос ни задала бы учительница, Бекмансуров всегда первым поднимал руку, - объяснил он.

- Случалось, что на уроках он высказывал свое мнение и без какой-либо злобы говорил, что война - это важная необходимость, так как земля переполняется народом и для баланса и восстановления численности населения войны просто необходимы, - пояснила еще одна вызванная на суд одноклассница, которая училась вместе с Бекмансуровым в 10-м и 11-м классах. - Еще он интересовался оружием, моделями, разборкой и сборкой, часто разговаривал об этом с друзьями. В школе он не был агрессивным, девчонок не обижал, спортом не занимался. Был тихий и спокойный мальчик, у него была своя компания, в которой все ребята обладали хорошими умственными способностями и дискутировали на уроках с учителями. Особых странностей я за ним не отмечала. Подробней о событиях 20 сентября 2021 года читайте здесь.

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