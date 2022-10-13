Отец Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском университете, собрался уйти добровольцем в зону СВО

В Пермском краевом суде идет процесс по делу Тимура Бекмансурова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 13 октября, в Пермском краевом суде, где идет процесс по делу о стрельбе в Пермском университете, должны были допрашивать отца Тимура Бекмансурова – Марата Бекмансурова. Мы уже писали, что мужчина был в разводе с матерью своего сына. И жил не в Перми, куда переехала его бывшая жена с Тимуром, а в Самаре.

С семьей Марат Бекмансуров общался редко. С сыном разговаривал по телефону. Знал, что тот увлекается компьютерами.

- Сколько я с ним не общался, спрашивал, «Почему ты гулять не ходишь», он отвечал: «Я не хочу гулять, я сижу за компьютером», - рассказывал он в интервью СМИ.

О трагедии, случившейся в Пермском университете, мужчина узнал от своей матери, бабушки Тимура.

- Она позвонила мне и сказала так и так, - объяснял тогда журналистам мужчина. - Я был в шоке, уже потом позвонил своей бывшей жене, она была в полиции на допросах, тоже в шоке. Как амеба какая-то, ничего сказать нормально не может.

Предполагалось, что на суде Марат Бекмансуров сможет рассказать о характере сына и раскрыть предпосылки совершения им массового убийства. Но прибыть на заседание суда мужчина не смог. Как сообщили во время слушаний, Марат Бекмансуров, ранее прошедший через «горячие точки», отправил заявку, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО. В настоящий момент он находится дома и ждет звонка из военкомата, чтобы ему сообщили дату и время отправки.

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