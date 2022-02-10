В зал заседания Бекмансуров пришел на костыля и в очках. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В четверг, 10 февраля, в Дзержинском районном суде решали вопрос о продлении ареста Тимуру Бекмансурову, который в сентябре 2021 года устроил стрельбу в пермском университете.

В зал заседания Бекмансуров пришел на костылях и в очках. Раньше студент-убийца передвигался на инвалидной коляске - во время задержания его ранили и впоследствии ампутировали ногу почти до колена. Но проблем со зрением у него никогда не было, вероятнее всего, зрение упало в СИЗО.

Когда судья читала материалы уголовного дела, Бекмансуров хладнокровно смотрел ей в глаза и изредка сжимал кулаки. В ходе судебного процесса были озвучены материалы дополнительного допроса студента-убийцы, пострадавших и других участников стрельбы, которые ранее были неизвестны.

«Стрелял во всех подряд, на ходу перезаряжал ружье, добивал раненых, видел, как разлетаются мозги, страха не было», - зачитала материалы допроса Бекмансурова судья.

Бекмансуров рассказал следователям, что 3 августа принял решение, что нападет на университет, в этот день он поступил в вуз. Покупая оружие, у него было две цели: расстрелять как можно больше людей в многолюдном месте и, чтобы при задержании его застрелили. Во-вторых, он купил ружье, чтобы покончить жизнь самоубийством, выстрелив в себя, что и пытался сделать в своей квартире летом 2021 года. Но, не смог этого сделать, возможно из-за страха неизвестности. При этом вставил патрон в патронник, поднес к своей голове, но не выстрелил.

Из материалов допроса полицейского Константина Калинина: «Я выстрелил в сторону него восемь раз, но он не упал и продолжал производить манипуляции с оружием, я выстрелил еще и ранил его, он упал, а когда я к нему подбежал, сказал: "Убей меня!"

Срок ареста Бекмансурова заканчивается 20 февраля, поэтому следователь выступил с ходатайством о его продлении, так как завершить расследование в эти сроки не представляется возможным. Прокурор поддержала ходатайство. Бекмансуров и его адвокат не стали возражать. Судья продлила срок задержания под стражей Тимура Бекмансурова на три месяца - до 20 мая 2022 года.

Трагедия, напомним, случилась 20 сентября этого года. В то утро студент-первокурсник приехал в университет с охотничьим ружьем, заряженным картечью. Он шел по территории вуза и стрелял в людей. Погибли шесть человек, более 40 получили огнестрельные ранения и травмы (выпрыгивали из окон аудитории, спасаясь от преступника).

Жертв могло быть и больше - в патронташе преступника было 105 патронов, а он успел выстрелить только около 30 раз. На пути вооруженного преступника оказался полицейский Константин Калинин, который открыл ответный огонь и обезвредил убийцу.

Почти месяц преступник провел в больнице - ему ампутировали ногу, после этого его арестовали и перевели в СИЗО.

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