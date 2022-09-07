«До сих пор, подходя к проходной, чувствую тревогу». В суде выступили студенты Пермского университета, пострадавшие во время стрельбы

Студенты, первыми столкнувшиеся с налетчиком Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Потерпевшими по делу о стрельбе в Пермском университете признаны 60 человек. Все они будут давать показания во время судебного процесса над Тимуром Бекмансуровым. Вначале в краевом суде заслушали четверых студентов, которые первыми столкнулись с налетчиком.

- Мы с Натальей Пантелеевой пошли после физкультуры в магазин за водой, - рассказал во время заседания студент Пермского университета Антон Грехов. – Когда вернулись, встретили Сергея Юматова, остановились с ним возле проходной. Там стояло еще человек 20. И тут раздалось несколько хлопков, я думал – шина взорвалась.

Антон Грехов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но все оказалось намного страшнее – это были первые выстрелы из дробовика. Ими Тимур Бекмансуров разнес припаркованные вдоль университета автомобили. А затем направил ружье на стоявших у входа в вуз студентов.

- Мы бросились бежать внутрь кампуса, началось столпотворение, люди падали, я увидела, как упала одна из девушек, и Сергей Юматов пытался поднять ее, - вспоминает второкурсница Наталья Пантелеева. – Я думала, что внутри вуза будет безопасно, не думала, что он пойдет на территорию, но и там услышала выстрелы. Возле стенда стоял молодой человек, держался за грудь и отхаркивал кровь. Мне повезло – на мне была толстовка, и ее капюшон смягчил картечь, попавшую в затылок. Осталась только гематома.

Наталья Пантелеева: «Я думала, что на территории вуза будет безопасно» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Открытую рану на затылке оставила картечь и у Антона. Его увезли на скорой, но от госпитализации он отказался. А Сергей Юматов пострадал тяжело. Он получил пять огнестрельных ранений, его самолетом вывезли на лечение в Москву. В те дни Антон Грехов организовал сбор средств для тяжелораненого друга, чтобы его родители могли летать к нему в больницу.

Данил Маркшредер, учившийся в прошлом году в политехе, приехал в университет, чтобы встретиться с подругой. В 11 часов он ждал ее возле первого корпуса. Встретившись, ребята вышли из вуза и пошли в сторону Перми 2.

Данил Маркшредер Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы успели сделать пару шагов, как услышали три-четыре хлопка, - рассказал Данил. - Напротив кофейни увидели человека в черном, который стрелял по нам. И мы побежали обратно в университет, со всей толпой забежали в химический корпус.

Данил и его подруга не пострадали от выстрелов, но натерпелись страха. В этом году Данил перевелся в университет, и он признался, что каждый раз, когда проходит через проходную, где велась стрельба, до сих пор испытывает чувство тревоги.

Четвертый из студентов, дававших показания, Никита Смирнов 20 сентября приехал в университет на автомобиле своего дедушки ко второй паре, к 9.45 . Но на занятия не пошел, а, встретившись со своим одногруппником Ярославом Арамелевым, решил вместе с ним пойти поесть.

Никита Смирнов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы съездили перекусили, потом вернулись в университет, - рассказал Никита. – Мы стояли с Ярославом на проходной, когда услышали хлопки. Я обернулся и увидел вооруженного человека, который шел прямо на нас и стрелял. Все побежали в университет через проходные, началась давка. А я побежал вдоль забора в сторону будки ГИБДД и завернул направо на автомобильный КПП.

На суде должны заслушать 60 потерпевших Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оттуда случайный водитель подвез Никиту и еще одного встреченного им студента к его автомобилю. Но тот был изрешечен картечью. Так что уехать на нем домой Никита не смог, он остался ждать приезда полиции в здании РЖД, находившемся по соседству.

А спустя несколько часов он узнал, что его друг Ярослав Арамелев был застрелен Тимуром Бекмансуровым.

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