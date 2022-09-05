В Перми начался суд над Тимуром Бекмансуровым

Судья разрешил подсудимому давать показания сидя, так как Бекмансуров является инвалидом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В эти минуты в Пермском краевом суде начался суд над Тимуром Бекмансуровым. Он обвиняется по таким тяжким статьям уголовного кодекса РФ, как «Убийство», «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

20 сентября 2021 года бывший юрист-первокурсник пришел в университет с помповым ружьем и открыл огонь по людям. Жертв Бекмансуров не выбирал, пока шел - палил по проезжающим мимо автомобилям. Зашел на территорию кампуса - начал стрелять по студентам, сотрудникам и преподавателям.

Его жертвами стали шесть человек, более 20 были ранены. 37 человек получили различные травмы – студенты, спасаясь от вооруженного преступника, в панике выпрыгивали из окон аудиторий.

В начале заседания судья разрешил подсудимому давать показания сидя, так как Бекмансуров является инвалидом. Спасая жизнь, врачи ампутировали ему ногу.

Процесс начался с того, что гособвинитель Максим Филиппов начал излагать обвинение, в котором говорится, что стремясь противопоставить себя обществу, Бекмансуров решил совершить массовое убийство. Он купил охотничье ружье и 131 патрон с картечью, а подойдя к университету, снял куртку, надел металлический шлем и зарядил ружье. Пока шел, выстрелил по двум автомобилям, ранив их водителей. Возле западного входа стояла группа людей, он выстрелил и по ним.

«КП» продолжает следить за громким судебным процессом.

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