Родные жертв Тимура Бекмансуров на суде рассказали о последних минутах жизни их детей

В течение всего заседания Тимур Бекмансуров сидел неподвижно, тупо глядя перед собой, как зомби. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прошел почти год со страшной бойни в Пермском университете, когда студент-первокурсник Тимур Бекмансуров, вооруженный охотничьим ружьем, расстрелял шесть человек и ранил еще 40. На этой неделе начался суд над убийцей.

Сегодня, 6 сентября, в Пермском краевом суде идет допрос потерпевших. В зал заседания пришли родные жертв, застреленных Бекмансуровым. Все они едва сдерживают эмоции.

Мама Анны Айгельдиной, Оксана, плачет. В последний раз она видела дочь 20 сентября. Та с женихом поехала в университет забирать документы. Анна окончила магистратуру химического факультета ПГНИУ, но не успела получить диплом. Вот и отправилась снова в Пермь из родной Камбарки, что в Удмуртии.

- Анюта позвонила мне, сказала: «Мы доехали», - сквозь слезы рассказывает Оксана Айгельдина. – Потом я увидела в интернете новости о событиях в университете, стала звонить дочери, ее жениху Ивану. Но те не отвечали.

Ее муж Александр был на работе, когда ему позвонил Иван и сказал, что в университете началась стрельба.

- Мы нашли номер, куда звонить, - говорит Александр. - Сначала нам сказали, что она в списках пострадавших не значится. Приехали в Пермь, и увидели, что ее имя среди погибших.

Айгельдины отказались от подачи иска о компенсации морального вреда и попросили освободить их от участия в дальнейших заседаниях.

Второкурсницы географического факультета Ксения Самченко и Екатерина Шакирова 20 сентября пошли во время перемены в столовую. Бекмансуров увидел их в коридоре на втором этаже восьмого корпуса. Он пальнул в них, а когда девушки упали, выстрелил им в головы, добивая.

Светлана Цыганкова, мама Ксении Самченко, приехала на суд из Чусового. У нее Ксюша была единственной дочерью.

- Дочь жила в Перми самостоятельно, она училась на 2-м курсе, - рассказывает Светлана. - Мы навещали ее в субботу 18 сентября, помогли закупить продукты. А утром 20-го я ушла на работу. Мне позвонила коллега, сказала, что в университете делается. Мы поехали с мужем в Пермь, всю дорогу звонили дочери, гудки шли, но трубку она не брала.

Когда супруги доехали до университета, все подходы к вузу были перекрыты. Но геолокация телефона Ксении показывала, что она на территории ПГНИУ.

- Психологи сказали: там две девочки неопознанные, нужно съездить в морг на опознание, - с трудом произносит Светлана Цыганкова. - Я громко закричала и плохо помню, что было дальше.

- Екатерина жила вместе с нами, - говорит мама девушки, Татьяна Шакирова. - Мне утром позвонил муж, сказал о стрельбе. Я начала звонить дочери – телефон молчит. Позвонила ее однокурснице, та сказала, Катя выходила, возможно, где-то спряталась. Мы с мужем поехали к университету. Звонили Кате, на «горячую линию», не переставая. У нас кончилась зарядка. Подзарядили телефон в универе, продолжали бесконечно звонить, но никто ничего не мог сказать про Катю. Муж увидел, что в списках есть две неопознанные девушки. Я плакала и не верила, что это может быть она. Но потом нам позвонили и позвали на опознание.

Сын Алексея Арамелева, Ярослав, учился на 2 курсе физфака. Он собирался связывать свое будущее с робототехникой.

- Ярослав в 7 утра уехал на занятия, - вспоминает события того страшного дня Алексей. - На работе я увидел информацию о стрельбе. Позвонил сыну, трубку никто не взял. В списке погибших был Арамиев, 20 лет, но учитывая, что нашу фамилию правильно никто не писал, мы догадывались, что это он. Позвонили на «горячую линию», нам сказали, в списках погибших его нет. Мы нашли его в 10 вечера в морге...

Мама Саши Моховой видела дочь в последний раз 19 сентября.

- Переписывались мы с ней 20 сентября до последней минуты, в 11.34 пришло от нее последнее сообщение, - говорит Екатерина Мохова. - Я про стрельбу ее спросила, но она уже не отвечала.

66-летняя Маргарита Энгаус была врачом-эндоскопистом. В день трагедии она сопровождала внука и его одноклассников на экскурсию по ботаническому саду Пермского университета и ждала их у фонтана, на центральной аллее, как раз там, где пролегал маршрут Бекмансурова. Одним из выстрелов он ранил Маргариту Геннадьевну. Затем, увидев, что женщина жива, он подошел и выстрелил ей в голову – в упор, с расстояния в один метр.

- В девять утра я привез маму на привокзальную площадь и уехал домой, рассказывает ее сын, Владимир. - В 11.30 увидел новости о случившемся и позвонил маме, она не отвечала. Позвонил папе, тот сказал, что уже все знает, уже вывесили списки погибших, и там была мама.

В очередной раз переживая ужас годовой давности, родственники погибших не скрывали эмоций. А тот, кто стал виной трагедии, не реагировал ни на что. Ни разу даже не взглянул в сторону родственников его жертв.

Ожидается, что суд над ним продлится в течение полутора-двух месяцев.

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