Пока шло перечисление жутких преступлений, Бекмансуров сидел, не шевелясь, тупо уставившись перед собой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

5 сентября в Пермском краевом суде начался суд над Тимуром Бекмансуровым. Бывший студент-первокурсник, совершивший вооруженное нападение на университет, обвиняется сразу по нескольким тяжким статьям уголовного кодекса РФ: «Убийство», «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Корреспонденты «Комсомолки» находятся в суде и сообщают о ходе громкого судебного процесса. Начался он с того, что судья разрешил подсудимому не вставать с места для дачи показания. Бекмансуров – инвалид, у него нет одной ноги. Ее ампутировали врачи, спасая налетчику жизнь.

Далее гособвинитель Максим Филиппов начал зачитывать обвинение подсудимому. Кроме информации о том, что перед нападением Бекмансуров купил охотничье ружье и 131 патрон с картечью, прокурор огласил, насколько хладнокровно действовал вооруженный налетчик.

- Подойдя к университету, Бекмансуров снял куртку, надел металлический шлем и зарядил ружье. Пока шел, выстрелил по двум автомобилям, ранив их водителей. Возле западного входа стояла группа людей, он выстрелил и по ним. Один из людей, получив ранения, забежал внутрь университета, упал на землю и впоследствии скончался, другие тоже получили тяжелые ранения, - говорится в обвинительном заключении.

Далее, зайдя на территорию вуза, Бекмансуров продолжил стрелять по всем, кого видел. Пытался создать панику, поэтому устроил беспорядочную стрельбу. Часть ранил, но кто-то успел сбежать, уклоняясь от выстрелов.

Когда Бекмансуров ранил Маргариту Энгауз, которая ждала внука после экскурсии по ботаническому саду, ее оттащили в сторону. Увидев, что женщина жива, он подошел и выстрелил ей в голову в упор. С расстояния в один метр.

Потом вооруженный налетчик зашел в восьмой корпус и поднялся на второй этаж, там увидел двух девушек. Он выстрелил в них, и когда они упали, выстрелил в головы лежавших раненых и тоже убил их.

Пока шло перечисление этих жутких преступлений, Бекмансуров сидел, не шевелясь, тупо уставившись перед собой.

Гособвинитель продолжил зачитывать подробности того страшного дня: из-за беспорядочных выстрелов среди студентов началась паника, они начали выпрыгивать из окон. Двое сотрудников стали помогать им. Увидев это, Бекмансуров девять раз выстрелил из окна по ним.

Потом налетчик спустился на первый этаж корпуса, куда уже успел прибежать сотрудник ГИБДД Константин Калинин. Полицейский потребовал бросить оружие и сдаться, но Бекмансуров выстрелил в него с расстояния пяти метров. Калинин уклонился и в ответ выстрелил восемь раз из пистолета Макарова.

Кроме стрельбы по людям, Бекмансуров нанес материальный ущерб вузу на сумму более 270 тысяч рублей.

Свою вину в содеянном подсудимый признал в полном объеме.

Судебные заседания будут идти четыре раза в неделю до конца сентября. 6 и 7 сентября в суде показания будут давать потерпевшие.

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