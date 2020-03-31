Из-за коронавируса в Перми и Пермском крае сдвинули сроки весеннего призыва в армию

С 1 апреля в стране должен начаться весенний призыв в армию. Но не сорвется ли призыв в Перми и Пермском крае из-за коронавируса? И если он все же состоится, то как будет проходить? Не заразятся ли призывники на медкомиссиях в военкоматах и на сборных пунктах коронавирусной инфекцией?

На эти вопросы мы попросили ответить военного комиссара Пермского края Анатолия Мочалкина.

- Призывная кампания состоится и будет проходить в плановом режиме, но - со смещением сроков, дней на двенадцать, - сообщил Анатолий Мочалкин. – Отправка призывников в муниципальных образованиях также сместится примерно до майских праздников. Никто не пойдет на то, чтобы ослаблять боеготовность нашей страны.

Температуру будут мерить каждые 2 часа

"Снимаем обувь, при необходимости стираем одежду и тщательно моем руки",- главный терапевт края о мерах предосторожности в "антикоронавирусные дни" 00:00 00:00

Какие все-таки будут приниматься меры для того, чтобы обезопасить призывников?

- В военном комиссариате края создан оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, - ответил Анатолий Мочалкин. – Мы предпринимаем все необходимые меры для защиты призывников - создаются запасы медицинских масок, дезинфицирующих средств, антисептиков, бактерицидных ламп, бесконтактных термометров. У призывников каждые два часа будут измерять температуру. Регулярной обработке будут подвергаться помещения сборных пунктов. Мы также постараемся приблизить медицинское освидетельствование призывников к месту жительства - будем проводить его по возможности на базе центральных районных больниц, где степень эпидемиологической защищенности достаточно высокая. Особенно это касается небольших военкоматов.

Медкомиссии не будут проводить в маленьких военкоматах

Что предусматривается для того, чтобы призывники не заразились во время прохождения медкомиссий?

- Будут проводиться необходимые мероприятия по разделению потоков призывников, - говорит Анатолий Мочалкин. - Если у кого-то из них будет зафиксирована повышенная температура, признаки недомогания, они будут отделены от всех остальных и не будут с ними контактировать. Родственники призывников должны понимать, что в армии сейчас предпринимаются все усилия для того, чтобы коронавирусная инфекция не проникла на территорию воинских гарнизонов и частей. О степени профессионализма военных медиков говорит хотя бы тот факт, что именно они и представители подразделений радиационной, биологической и химической защиты поехали сейчас в Италию выполнять боевую задачу.

Сколько призывников из Прикамья этой весной должны по плану отправиться служить в армию?

- Пока точные цифры назвать не могу, - отвечает Анатолий Мочалкин. – В ближайшее время состоится совещание у начальника Генерального штаба, там и будут приняты необходимые решения, о чем мы сообщим, ориентировочно, в середине апреля.

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